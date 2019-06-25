SON DAKİKA: Müge Anlı'daki Palu ailesi üyelerinden Hava Palu her şeyi itiraf etti!

HAVA PALU'NUN İTİRAFI!

İkinci duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Hava Palu, damadının kendilerini sürekli korkuttuğunu belirterek, "Bütün eylemleri Tuncer yapmıştır. Kendisi, bizi cinlerle korkutarak, aklımızı aldı. Hatta Meryem'in gerçek olmadığını, Meryem kılığına girmiş bir cin olduğunu daha sonra Meryem'in geri geleceğini bize söylüyordu. Mağduruz, tahliyemi istiyorum" dedi.

Diğer sanıklar ise söz verilmesine rağmen konuşmak istemediklerini söyledi.