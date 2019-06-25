SON DAKİKA: Müge Anlı'daki Palu ailesi üyelerinden Hava Palu her şeyi itiraf etti!
Palu ailesinde son dakika gelişmesi! 24 Aralık günü Müge Anlı canlı yayınına katılan Palu ailesi üyerinden Hava Palu her şeyi itiraf atti. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesinin yargılanmasına Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Türkiye'yi sarsan Palu ailesinin akılalmaz ilişkileri ve hayatı yakından takip edildi. Suçluların alacağı ceza merak edilirken, anne Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın cesedine hala ulaşılamadı. Palu ailesi üyelerinden Hava Palu, her şeyi itiraf ederek Tuncer Ustael'i suçlu gösterdi. İşte Müge Anlı canlı yayınında tanınan Palu ailesiyle ilgili son dakika gelişmesi!
Müge Anlı canlı yayınında tüm Türkiye'yi sarsan Palu ailesi olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Kocaeli'de 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamasıyla haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Fatih ve Ayşe Palu'nun yargılanmasına devam edildi. Cinayet iddiasıyla tutuklanan 6 kişilik 'Palu ailesinin yargılandığı davadan sanıklar dinlendi. Söz alan anne Havva Palu, Tuncer'in Meryem'i dövdüğü sırada "Bu Meryem değil, Meryem siluetine girmiş cin, bundan kurtulunca Meryem gelecek" dediğini iddia ederek Tuncer'den şikayetçi oldu. İşte Hava Palu'nun itirafı!
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HAVA PALU'NUN İTİRAFI!
İkinci duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Hava Palu, damadının kendilerini sürekli korkuttuğunu belirterek, "Bütün eylemleri Tuncer yapmıştır. Kendisi, bizi cinlerle korkutarak, aklımızı aldı. Hatta Meryem'in gerçek olmadığını, Meryem kılığına girmiş bir cin olduğunu daha sonra Meryem'in geri geleceğini bize söylüyordu. Mağduruz, tahliyemi istiyorum" dedi.
Diğer sanıklar ise söz verilmesine rağmen konuşmak istemediklerini söyledi.
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu ile avukatları katıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları Bahar Yıldız ve Bilge Kaya da duruşmada hazır bulundu.
Mahkeme Heyeti Başkanı Atilla Darı, İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, sanıkların akli dengesinin yerinde olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Darı, Temel Hak ve Adil Fırsatlar İzleme Derneğinin davaya katılma talebini içeren dilekçesinin olduğunu belirtti.