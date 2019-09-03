Antalya’da da yangın çıktı

Antalya'nın Aksu ilçesi Perge Antik Kenti yakınında çıkan orman yangını güçlükle söndürüldü. Alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Alevler, 5 yangın söndürme helikopteri, 20 arazöz ve ekiplerin çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı. Daha önce birçok kentte yangın çıkartan terör örgütü PKK'nın Antalya'da da ormanları yaktığı düşünülüyor.
- Güncel
- 03.09.2019
- Gazete
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