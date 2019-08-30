HDP'li Mardin, Van ve Diyarbakır belediyeleri, teröre destekle suçlandı. Kayyum atandı. AB Büyükelçileri, 3 eski başkanla görüşme yaptı.
- Güncel
- 30.08.2019
- Gazete
AB bu ne!
AB Büyükelçilerinin HDP aşkı bitmedi. Görevden alınan 3 başkanı ziyaret etti.
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