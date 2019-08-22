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Uzaylı kostümü ile 'pusu' atan terörist etkisiz hale getirildi

Teröristler, İHA’lardan kaçabilmek için şekilden şekile girdi. Uzaylı kostümü ile ‘pusu’ eğitimi veren terörist, etkisiz hale getirildi.

Uzaylı terörist

AĞRI'DAKI Tendürek Dağı'nda terör örgütü 'ya yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın 'Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride 600 bin lira ödülle aranan "Agir" kod adlı terörist , saklandığı mağarada etkisiz hale getirildi. Arslan'ın dağdaki teröristlere termal kamera ve İHA'lardan korunma yöntemleri ile pusu atma eğitimi verdiği görüntüler deşifre edildi. Arslan'ın askeri birliklere sızma eğitimi verirken teröristlere uzay kostümüne benzer parlak renkli giysiler giydirdiği görüntüler dikkat çekti.


Terörist Agir

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