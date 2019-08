Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Malazgirt zaferinden Mercidabık seferine, 30 Ağustos 'tan Kıbrıs çıkarmasına kadar tarihimizdeki pek çok dönüm noktasını bu ay içinde yaşadık. Suriye 'de terör koridoruna Fırat Kalkanı 'yla ilk darbeyi bir ağustos günü başlattık. Bu ağustosta da zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz.Tüm vatandaşlarımızdan, emniyet kemerlerinin ses getirmesini, kurallara riayet etmelerini istiyorum.dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vatandaşların Kurban Bayramı 'nı tebrik eden Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın tarihi dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde, idrak ettiğimiz bayramın manevi ikliminin her alanda aydınlık geleceğimizin müjdecisi olmasını diliyorum. Bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda her zaman olduğu gibi bugün de en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir.Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. Yaklaşık iki hafta sonra idrak edeceğimiz Malazgirt Zaferi'nden Mercidabık Seferi'ne, İstiklal Harbimizin zirvesi olan 30 Ağustos Zaferi'nden Kıbrıs çıkarmasına kadar pek çok dönüm noktasını bu ay içinde yaşadık. Son olarak Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurduğumuz darbe olanda yine bir ağustos günü başlattık. Türkiye , vatandaşlarıyla birlikte attığı her adımla biraz daha güçlenmeye, büyümeye devam edecektir. Demokraside,ekonomide ve savunmada kat ettiğimiz her mesafeyle, geleceğimize açılan kapıları biraz daha aralıyor, hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz. Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar nice sinsi yöntemle durdurmayı planlayanları, önümüzdeki dönemde de hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz.Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan, emniyet kemerlerinin ses getirmesini, trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Yüreklere acı salmamak, bayram sevincimize gölge düşürmemek için hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım.