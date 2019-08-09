K.Maraşlı Ayşe ve Sema'ya üniversite yolu açıldı. Siyam ikizleri, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a selam yolladı:
Dünyalar bizim oldu, en mutlu günümüz... Emine Hanım'a minnettarız. İki yürek, bir bedende birleştik. Tek yürek olduk. Hayata sevgi ile tutunmayı başardık.
Devletimiz de bize inandı. Emine Hanım iki hayatı çekip zirveye çıkardı. Bize düşen artık çok çalışıp bu ülkenin yüzakı olmak...
TÜLAY CANBOLAT
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