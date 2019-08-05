AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, beraberindekilerle memleketi Erzincan-Kemah karayolu üzerinde bulunan Fırat Nehri'nin bir kolu olan Karasu Nehri'ne geldi. Yıldırım ve beraberindekilere raftingle ilgili bilgi verildi. Ardından bota binerek kürek çeken Binali Yıldırım, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda rafting yaptı.
Yıldırım, ilk kez rafting yaptığını belirterek, "Herkese tavsiye ederim. Fırat'ın bu dingin sularında hayatın en heyecanlı anlarını yaşamak mümkün. Biz çocukluğumuzda ırmağa girip çimerdik. Ama bu ondan daha heyecan verici. Çok güzel zaman geçirdik" ifadelerini kullandı.
ÇOCUKKEN BURADA ÇİMERDİK
Yıldırım, çocukken çimdiği nehirde, bu kez rafting yaptı.
Yıldırım, ilk kez rafting yaptığını belirterek, "Herkese tavsiye ederim. Fırat'ın bu dingin sularında hayatın en heyecanlı anlarını yaşamak mümkün. Biz çocukluğumuzda ırmağa girip çimerdik. Ama bu ondan daha heyecan verici. Çok güzel zaman geçirdik" ifadelerini kullandı.
ÇOCUKKEN BURADA ÇİMERDİK
Yıldırım, çocukken çimdiği nehirde, bu kez rafting yaptı.
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