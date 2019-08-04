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  • Son Güncelleme: 04.08.2019 15:59

Emniyet ve T'ten ortak ! ' üyesi gri listedeki iki kadın terörist yakalandı

Son dakika haberine göre Emniyet ve T'in İstanbul'da düzenlediği ortak la, gri kategoride aranan 'li iki kadın terörist yakalandı.

Gri listedeki MLKP'li iki kadın terörist yakalandı

Emniyet ve lli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) İstanbul'da düzenlenen ortak da, gri kategoride aranan 'li iki kadın terörist yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT, Güngören ilçesindeki bir adrese ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda, Tunceli kırsalında faaliyet yürüten terör örgütü MLKP mensubu ve Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Eylül" kod adlı Songül Dilek ve "Rojda" kod adlı Güneş Akan gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 3 sahte kimlik, 2 sahte üniversite öğrenci kartı, bir miktar dolar ve Türk lirası ele geçirildi.

Daha önceki operasyonlarda, Tunceli kırsalında faaliyet gösteren 5 MLKP'li teröristten 2'si ölü olarak ele geçirilmiş, biri ikna yoluyla teslim olmuştu.

Açıklamada, iki kadın teröristin yakalanmasıyla Tunceli kırsalında terör örgütü MLKP mensubunun kalmadığı bildirildi.

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