2019 yılı Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala kurban fiyatları hakkında araştırmalara devam ediliyor. Maliyetlerin artmasına rağmen kurbanların yine benzer fiyatlarda pazarda satışa sunulması bekleniyor. Peki, 2019 yılı Kurban fiyatları ne kadar oldu? Kurbanlık canlı kilo fiyatı 2019! Bayrama az bir zaman kala kurban hazırlıkları başladı. Kurbanlık fiyatları ise gündemde araştırılmaya başlandı. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan canlı kilogram fiyatları ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki kurbanlık canlı fiyatları nedir?