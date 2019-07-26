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  • Son Güncelleme: 28.07.2019 16:40

ve kaç para? 2019!

2019! ve kaç para? ! Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar başladı. Kurban Bayramı'na az zaman kala kurbanlık fiyatları belli oldu. Kurban eti satış fiyatını açıklayan marketlerden biri ise Migros oldu. Peki Migros kurbanlık fiyatları nedir? Detaylar haberimizde... Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir. İstanbul'da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesildiğini dile getiren Yücesan, henüz İstanbul için sevkiyatların başlamadığını ancak belediyelere ve özel kesim yerlerine satış için çok sayıda talep geldiğini, bu durumun da hayvan sayısının yeterli olduğunu gösterdiğini anlattı.

Migros kurbanlık fiyatları 2019!

Migros kurbanlık fiyatları 2019! Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak. Bayrama az bir zaman kala kurbanlık fiyatları ise araştırılmaya başlandı. Migros'ta kurban eti satış fiyatları belli oldu. Peki Migros kurbanlık fiyatları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde... Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

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