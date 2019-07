Migros kurbanlık fiyatları 2019! Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak. Bayrama az bir zaman kala kurbanlık fiyatları ise araştırılmaya başlandı. Migros'ta kurban eti satış fiyatları belli oldu. Peki Migros kurbanlık fiyatları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde... Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.