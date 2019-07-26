A 101 kurbanlık fiyatları 2019! Kurban Bayramı'nın gelmesinin ardından, ibadetini yerine getirmek isteyenler kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. A 101 marketler zinciri uygun fiyatlı kurbanlık satışı gerçekleştiriyor. Küçükbaşların fiyatlarını öğrenmek isteyenler A 101'i ziyaret etmeye başladı. İşte A 101 kurbanlık fiyatları 2019! Kurbanlık fiyatları ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde... İstanbul'da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesildiğini dile getiren Yücesan, henüz İstanbul için sevkiyatların başlamadığını ancak belediyelere ve özel kesim yerlerine satış için çok sayıda talep geldiğini, bu durumun da hayvan sayısının yeterli olduğunu gösterdiğini anlattı.