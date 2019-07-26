2019 Mehmetçik vakfı kurbanlık fiyatları! Mehmetçik vakfı kurbanlık bağış fiyatı ne kadar? Mehmetçik Vakfı kurbanlık 2019! Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşılıyor. Bayrama sayılı günler kala yardım kuruluşları, vekaleten kurban bağışı bedellerini açıkladı. O vakıflardan biri ise Mehmetçik Vakfı oldu. Mehmetçik Vakfın 2019 kurban hisse bedelini açıkladı. Peki Mehmetçik Vakfı kurbanlık 2019 bağış fiyatları nedir? Detaylar haberimizde... Vakıf, Genel Müdürlüğü faaliyetlerini; 4 Kasım 1982 tarihinden 13 Ekim 1983 tarihine kadar ATASE Başkanlığı bünyesinde, 14 Ekim 1983 tarihinden 1 Aralık 1996 tarihine kadar Mithatpaşa Cad. 61/11 No'lu binada gerçekleştirmiştir. 2 Aralık 1996 tarihinde Nasuh Akar Mah. 1400. Sok. 28 No'lu binaya taşınan Vakıf, faaliyetlerini halen bu adreste sürdürmektedir.