16 yaşında hırsızlığa başlayan Yaren Ç. yakalandı

Hırsızlık çetesi liderinin film senaryolarını aratmayan hayat hikayesi cezaevinde bitti. Bursa'da yaşayan Yaren Ç. (22), 16 yaşında sosyal medya üzerinden bir hırsızla tanıştı. Sevgilisinin ailesine kendisini kabul ettirmek için çalmaya başladı. 18 yaşında ise İstanbul'a giderek hırsızlık çetesinin başına geçti. Küçük çocukları turistlerin çantalarını çalmaya azmettirdi. Birçok olaya karıştı. Ancak polisten daha fazla kaçmadı.
27 AYRI SUÇ DOSYASI
8 Temmuz'da gözaltına alındı. Kardeşlerinin biri doktor diğeri iş kadını olduğu öğrenilen şüphelinin şizofren ve akli dengesi yerinde olmadığı raporu bulunduğu, annesinin bir süre önce üzüntüden kanser olup hayatını kaybettiği de kaydedildi. Yaren Ç.'nin 2017'de kendilerine "Şizofren" çetesi olarak adlandıran bir grupla birlikte gözaltına alındığı ve hakkında 27 ayrı suç dosyasından işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelinin son olarak geçtiğimiz Haziran'da hırsızlık suçundan gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaren Ç. hakkında Süleymaniye Camii'nin avlusunda meydana gelen 3 ayrı hırsızlık dosyasından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklandı.
Hırsızlık yapan çocuklar, güvenlik kameralarına takıldı.
27 AYRI SUÇ DOSYASI
8 Temmuz'da gözaltına alındı. Kardeşlerinin biri doktor diğeri iş kadını olduğu öğrenilen şüphelinin şizofren ve akli dengesi yerinde olmadığı raporu bulunduğu, annesinin bir süre önce üzüntüden kanser olup hayatını kaybettiği de kaydedildi. Yaren Ç.'nin 2017'de kendilerine "Şizofren" çetesi olarak adlandıran bir grupla birlikte gözaltına alındığı ve hakkında 27 ayrı suç dosyasından işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelinin son olarak geçtiğimiz Haziran'da hırsızlık suçundan gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaren Ç. hakkında Süleymaniye Camii'nin avlusunda meydana gelen 3 ayrı hırsızlık dosyasından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklandı.
Hırsızlık yapan çocuklar, güvenlik kameralarına takıldı.
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