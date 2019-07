Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelge doğrultusunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt genelinde ve yurt dışında düzenlenen anma programlarının koordinasyon görevi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına verilmişti.

Bu kapsamda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle gerçekleştirilen koordinasyon toplantılarının ardından ilk olarak anma programlarının ve projelerin 15 Temmuz ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Strateji Belgesi" hazırlandı.

Bütün etkinlikler 15 Temmuz darbe girişiminin ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tüm yönleriyle etkin şekilde anlatılması, milletin direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferine vurgu yapılması, şehit ve gazilerin anılması, milli birlik ve beraberlik duygusunun ve toplumsal hafızanın canlı tutulması ve yurtdışında da farkındalık oluşturulması çerçevesinde planlandı.





Bakanlıklar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile üniversiteler 15 Temmuz ile ilgili yurt içi ve yurt dışında toplamda 1.500'e yakın program ve proje gerçekleştirdi.

BÜTÜNLÜKLÜ BİR İLETİŞİM STRATEJİSİ

Bütün bu program ve projelerde içeriğin yanı sıra görsel bir bütünlüğün de sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca başta 15 Temmuz logosu olmak üzere afiş, duyuru, davetiye ve ilan benzeri belge ve görsel dokümanlara ilişkin bir kurumsal kimlik çalışması hazırlandı.

Oluşturulan "www.15temmuz.gov.tr" internet sitesinde ayrıca Türkçe ile birlikte 7 dilde hazırlanan 15 Temmuz videoları yer aldı. Sitede 15 Temmuz'a dair kronoloji, fotoğraf, video ve diğer tüm kayıt ve bilgilere erişilebilen dijital bir arşiv de oluşturuldu.

Hazırlanan video ve görsellerin 15 Temmuz haftası boyunca televizyon, gazete, sosyal medya, billboardlar, havalimanları, tren garları ve Türk Hava Yollarının uçak içi ekranları gibi mecralarda yer alması sağlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, genel koordinasyon görevinin yanında, Başkanlık olarak da 15 Temmuz ile ilgili yurt içi ve yurt dışında bir dizi program ve projeyi hayata geçirdi.

FETÖ'YÜ ANLATAN THE NETWORK BELGESELİ

TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün karanlık ve kanlı yüzünü ortaya koyan The Network belgeseli Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğiyle dünyayı dolaştı. Belgesel Brüksel, İngiltere, Arnavutluk, Fransa, Kuzey Makedonya, Almanya, Bosna-Hersek, Kazakistan, ABD, Güney Afrika, Kırgızistan, İtalya ve Kosova olmak üzere 13 ülke ve 16 şehirde gösterildi.





NEW YORK SOKAKLARINDA 15 TEMMUZ FOTOĞRAFLARI

The Network belgeselinin afiş ve fragmanı ile 15 Temmuz darbe girişimi ve milletin direnişinden fotoğrafların yer aldığı led ekranlar taşıyan araçlar New York sokaklarında dolaştı.

ULUSLARARASI PANELLER

Yurt dışında 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ yapılanmasına ilişkin farkındalık oluşturulması amacıyla 11-18 Temmuz tarihleri arasında Washington ve Madrid'de uluslararası paneller düzenlendi.

15 TEMMUZ KISA FİLM VE SENARYO YARIŞMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı darbe girişimine dair toplumsal hafızayı diri tutmak için 15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışması başlattı. Başvuruların Eylül ayına kadar devam ettiği yarışma ile FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve milletin onurlu direnişini sinema üzerinden anlatacak çalışmaların desteklenmesi ve öne çıkarılması amaçlanıyor.





15 TEMMUZ KÜTÜPHANESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında, yayınevlerinin yanı sıra bakanlıklar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve düşünce kuruluşlarının 15 Temmuz ile ilgili bugüne kadar yayımladığı kitap, dergi ve raporların bir araya getirildiği bir kütüphane oluşturuldu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ HATIRASINA KISA FİLM

15 Temmuz şehitlerinin darbe girişimini duydukları anda meydanlara inmelerinden başlayarak, geride bıraktıkları eşyalar ve hatıralarla ailelerinin kurduğu ilişki üzerinden bir hatırlama ve iyileşme hikayesini duygusal bir anlatımla işleyen kısa film hazırlandı. Senaryosu gerçek hikayelerden derlenen film, konusuyla paralel olarak darbe girişiminin başladığı saatlerle aynı zamanda 15 Temmuz akşamı tüm televizyonlarda yayınlandı.

15 TEMMUZ KAMU SPOTU

27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 darbeleri ile 15 Temmuz 2016 darbe girişimini yaşayan üç kuşak kadının hikayesi üzerinden Türkiye'nin demokrasi serüvenini anlatan bir kamu spotu hazırlandı.

15 TEMMUZ ULUSLARARASI ANTİ-DARBE HEKATONU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Eylül 2019'da gerçekleştirilecek ve Türk milletinin destansı mücadelesinden ilham alınarak 15 Temmuz ruhunu teknoloji ve inovasyonla buluşturacak "15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu"nun lansmanı gerçekleştirildi.





İSTANBUL VE LONDRA'DA EŞ ZAMANLI KOREOGRAFİ

İstanbul ve Londra'da eşzamanlı olarak bir 15 Temmuz Koreografik Anma gösterisi düzenlendi. Koregrafide 15 Temmuz'da milletin nasıl birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde olduğunu sembolize eden bir anlatım sergilendi.

"15 TEMMUZ MİLLETİN ZAFERİ" DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ

Milletin 15 Temmuz darbe girişimine karşı fedakarlık ve azimle kazandığı demokrasi zaferini ve aziz şehitlerimizi hatırlatmak için hazırlanan videoların sergilendiği "15 Temmuz Milletin Zaferi" Dijital Gösterim Merkezi Taksim'de açıldı.

HAYDARPAŞA GARI'NIN DUVARLARINDA 15 TEMMUZ

İstanbul Haydarpaşa Garı'nın Kadıköy'e bakan duvarında video haritalama (video mapping) teknolojisiyle 15 Temmuz darbe girişimi, milletin ortaya koyduğu mücadele ve şehitlerimiz görsel bir sunumla anlatıldı.





15 TEMMUZ TASARIMLI YHT

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile TCDD arasındaki iş birliğinde İstanbul-Ankara arasında yolcu taşıyan bir Yüksek Hızlı Trene 15 Temmuz temalı bir giydirme yapıldı.