BEŞİKTAŞ'TAN 15 TEMMUZ MESAJI

15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz

15 Temmuz'un yıl dönümünde sahip olduğumuz en büyük gücün; milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.