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  • 15.07.2019 10:29
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 10:38

Dört büyüklerden paylaşımları

hain darbe girişimin üçüncü yıl dönümünde , , ve kulüplerinden de 15 Temmuz mesajı geldi. İşte dört büyüklerin 15 Temmuz paylaşımları.

BEŞİKTAŞ'TAN 15 TEMMUZ MESAJI

15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz

15 Temmuz'un yıl dönümünde sahip olduğumuz en büyük gücün; milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

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