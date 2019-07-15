BEŞİKTAŞ'TAN 15 TEMMUZ MESAJI
15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz
15 Temmuz'un yıl dönümünde sahip olduğumuz en büyük gücün; milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız.
Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
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