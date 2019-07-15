Ünlüler 15 Temmuz Direnişi'ni unutmadı: Bir kahramanlık destanı yazıldı o gece!
15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında ünlü isimler sosyal medya hesaplarında ardı ardına mesajlar yayınladılar. 15 Temmuz bir milli irade ve demokrasi zaferi. O gece bir haşhaşi çetesi hürriyetimize pranga vurmak istedi. O gece bir kahramanlık destanı yazıldı. Sanat dünyasının ünlüleri; hain kalkışmanın üçüncü yıl dönümünde, 15 Temmuz 2016 gecesine döndü. Ünlü isimler, "O gece kahramanlık destanı yazılmıştır" diyerek, gücümüzü tüm dünyaya gösteren şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle andı, gazilerimize de şifa dileklerinde bulundu. İşte ünlü isimlerin 15 Temmuz paylaşımları!
15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında ünlü isimler sosyal medya hesaplarında ardı ardına mesajlar yayınladılar. 15 Temmuz bir milli irade ve demokrasi zaferi. O gece bir haşhaşi çetesi hürriyetimize pranga vurmak istedi. O gece bir kahramanlık destanı yazıldı. Sanat dünyasının ünlüleri; hain kalkışmanın üçüncü yıl dönümünde, 15 Temmuz 2016 gecesine döndü. Ünlü isimler, "O gece kahramanlık destanı yazılmıştır" diyerek, gücümüzü tüm dünyaya gösteren şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle andı, gazilerimize de şifa dileklerinde bulundu. İşte ünlü isimlerin 15 Temmuz paylaşımları!
İBRAHİM TATLISES
Sayın CumhurBAŞKANımızın önderliğinde; milletimizin eşsiz zaferiyle sonuçlanan 15 Temmuz Destanı'nın 3. yılında, şehit olan kahraman vatandaşlarımızı rahmet ve minnet ile anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 TEMMUZ'u UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ! ALLAH vatanımızı ve milletimizi korusun, Amin...
ALİŞAN
Cumhuriyet tarihinin en sinsi,en alçakça kalkışmalarından biriydi 15 Temmuz gecesi... Ama hesaba katmadıkları şey, Mevzu Vatansa gerisi teferruattır diyerek, tankların, silahların önüne atlayıp canını ortaya koyan nice Türk Milletiydi... Allah'ım birdaha böyle bir gece bizlere yaşatmasın İnşallah...