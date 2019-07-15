Ünlüler 15 Temmuz Direnişi'ni unutmadı: Bir kahramanlık destanı yazıldı o gece!

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında ünlü isimler sosyal medya hesaplarında ardı ardına mesajlar yayınladılar. 15 Temmuz bir milli irade ve demokrasi zaferi. O gece bir haşhaşi çetesi hürriyetimize pranga vurmak istedi. O gece bir kahramanlık destanı yazıldı. Sanat dünyasının ünlüleri; hain kalkışmanın üçüncü yıl dönümünde, 15 Temmuz 2016 gecesine döndü. Ünlü isimler, "O gece kahramanlık destanı yazılmıştır" diyerek, gücümüzü tüm dünyaya gösteren şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle andı, gazilerimize de şifa dileklerinde bulundu. İşte ünlü isimlerin 15 Temmuz paylaşımları!

15.07.2019 10:26 - Son Güncelleme: 15.07.2019 11:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





