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Ünlüler 15 Temmuz Direnişi'ni unutmadı: Bir kahramanlık destanı yazıldı o gece!

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında ünlü isimler sosyal medya hesaplarında ardı ardına mesajlar yayınladılar. 15 Temmuz bir milli irade ve demokrasi zaferi. O gece bir haşhaşi çetesi hürriyetimize pranga vurmak istedi. O gece bir kahramanlık destanı yazıldı. Sanat dünyasının ünlüleri; hain kalkışmanın üçüncü yıl dönümünde, 15 Temmuz 2016 gecesine döndü. Ünlü isimler, "O gece kahramanlık destanı yazılmıştır" diyerek, gücümüzü tüm dünyaya gösteren şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle andı, gazilerimize de şifa dileklerinde bulundu. İşte ünlü isimlerin 15 Temmuz paylaşımları!

15.07.2019 10:26 - Son Güncelleme: 15.07.2019 11:06
Ünlüler 15 Temmuz Direnişi'ni unutmadı: Bir kahramanlık destanı yazıldı o gece!

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında ünlü isimler sosyal medya hesaplarında ardı ardına mesajlar yayınladılar. 15 Temmuz bir milli irade ve demokrasi zaferi. O gece bir haşhaşi çetesi hürriyetimize pranga vurmak istedi. O gece bir kahramanlık destanı yazıldı. Sanat dünyasının ünlüleri; hain kalkışmanın üçüncü yıl dönümünde, 15 Temmuz 2016 gecesine döndü. Ünlü isimler, "O gece kahramanlık destanı yazılmıştır" diyerek, gücümüzü tüm dünyaya gösteren şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle andı, gazilerimize de şifa dileklerinde bulundu. İşte ünlü isimlerin 15 Temmuz paylaşımları!

15 TEMMUZ RESİMLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Ünlüler 15 Temmuz Direnişi'ni unutmadı: Bir kahramanlık destanı yazıldı o gece!

İBRAHİM TATLISES

Sayın CumhurBAŞKANımızın önderliğinde; milletimizin eşsiz zaferiyle sonuçlanan 15 Temmuz Destanı'nın 3. yılında, şehit olan kahraman vatandaşlarımızı rahmet ve minnet ile anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 TEMMUZ'u UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ! ALLAH vatanımızı ve milletimizi korusun, Amin...

Ünlüler 15 Temmuz Direnişi'ni unutmadı: Bir kahramanlık destanı yazıldı o gece!

ALİŞAN

Cumhuriyet tarihinin en sinsi,en alçakça kalkışmalarından biriydi 15 Temmuz gecesi... Ama hesaba katmadıkları şey, Mevzu Vatansa gerisi teferruattır diyerek, tankların, silahların önüne atlayıp canını ortaya koyan nice Türk Milletiydi... Allah'ım birdaha böyle bir gece bizlere yaşatmasın İnşallah...

Ünlüler 15 Temmuz Direnişi'ni unutmadı: Bir kahramanlık destanı yazıldı o gece!

DEMET AKALIN

Unutmak yok! Şehitlerimize yüce rabbimden rahmet diliyorum

Ünlüler 15 Temmuz Direnişi'ni unutmadı: Bir kahramanlık destanı yazıldı o gece!

DENİZ SEKİ

Tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum.

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