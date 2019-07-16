TAM üç yıl önce FETÖ Terör Örgütü'nün demokrasiye karşı yaptığı hain darbe girişiminin yıldönümünde vatan sevdalısı ünlüler yine tek yürek oldu. Sanat dünyasının ünlü isimleri, 15 Temmuz 2016 gecesi vatanı düşmana karşı korumak için canlarını feda eden şehitlerimizi unutmadı. Milli irade ve demokrasiye uzanan kirli elleri bertaraf etmek için şehadet şerbetini içen yiğitler, minnet ve rahmetle anıldı. Sanat dünyasının ünlü isimleri, o kara gecenin bir daha yaşanmaması için sosyal medyada temennide bulundu.

UNUTMADIK...

Ünlüler, Cumhuriyet tarihinin en alçak darbe girişimini başarıyla püskürten memleket sevdalılarına bir kez daha şükranlarını sundu. Pek çok kişi, "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" mesajlarıyla o günü lanetledi.

İBRAHİM TATLISES: Sayın Başkanımız'ın önderliğinde milletimizin eşsiz zaferiyle sonuçlanan 15 Temmuz Destanı'nı yazanlara şükranlarımı sunuyorum.

ALİŞAN: O gece canını ortaya koyan yüce Türk milletini hesaba katmadılar.

TÜLİN ŞAHİN: Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü'nde şehitlerimize rahmet diliyorum.

HÜLYA KOÇYİĞİT: Türk milleti hainliğe ilelebet geçit vermeyecek. Vatanın bölünmez bütünlüğüne, birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine zarar getirmeyecektir."





ARDA TURAN: Karanlık geceyi cesaretiyle aydınlatanları, bayrak uğruna şehadetle buluşanları rahmet ve minnetle anıyoruz.

DEMET AKALIN: Unutmak yok! Şehitlerimize yüce rabbimden rahmet diliyorum." DEMET SABANCI: "Allah bir daha milletimize böyle kara bir gün yaşatmasın.

DEMET SABANCI: Allah bir daha milletimize böyle kara bir gün yaşatmasın.