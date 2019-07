Milli iradenin sesi tüm yurtta yankılanacak

FETÖ'cü cuntanın alçak darbe girişimini püskürtülmesinin 3'üncü yıl dönümünde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde anma programları düzenlenecek.



Milletin tank ve uçakların karşısına silahsız cansiperane şekilde çıkarak hainleri durdurulması nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Bu nedenle yunt genelinde en 15 Temmuz gününe özel programlar gerçekleştirilecek. Ankara ve İstanbul'da her yer Türk bayraklarıyla donatılacak. Toplu taşıma araçları İstanbul ve Ankara'da gün boyunca ücretsiz olacak. Türk milletinin özgürlük ve dayanışma gününde milyonlarca kişi bayraklar ve dualarla anma etkinliklerine katılacak. Dünya medyasından birçok basın mensubu İstanbul ve Ankara'daki anma etkinliklerini takip edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara ve İstanbul'daki törenlere katılacak. Erdoğan, ilk olarak Ankara'daki törene katılacak.



ANITTA TÖREN

Ankara'daki ilk tören Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Erdoğan, Külliye'nin karşısına yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törende Ankaralılar'a seslenecek. Erdoğan daha sonra Millet Camisi'ndeki mevlide ve saat 14.00'te başlayacak Gazi Meclis'teki törene katılacak. Erdoğan son olarak 15 Temmuz'da bombalarla hasar gören ve yeniden yapılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasının açılışını yapacak.



BÜYÜK BULUŞMA

Erdoğan, Ankara'daki programlarının ardından İstanbul'a geçecek. İstanbul'da her yıl 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen etkinlikleri bu yıl yine direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Saat 20.00'de başlaması planlanan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları, gaziler, STK'lar, dernekler, sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve on binlerce vatandaşın katılacağı tarihi kalabalığa hitap edecek. Erdoğan Programın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapımı tamamlanan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"ni açacak.

TAKSİM'DE AÇIK HAVA SERGİSİ

Beyoğlu Belediyesi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Milli Birlik Destanı" fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak. Taksim Meydanı Açık Hava Sergi Alanı'nda açılışı gerçekleştirilecek serginin açılışı saat bugün saat 16.00'da yapılacak.



EDİRNEKAPI'DA ŞEHİTLİK ZİYARETİ

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Müftülüğü'nün ortak düzenlediği programda saat 11:00'da şehit aileleri ve gazilerle birlikte Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ne gidilerek tüm şehitler için Kur'an okunup dua edilecek.



BÜYÜK ÇAMLICA CAMİSİ'NDE DUA

İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği'nin Büyük Çamlıca Camisi'nde ortak düzenleyeceği mevlid programında 'Her ayın 15'inde 251 Hatim Programı' kapsamında okunan hatimlerin duası yapılacak.