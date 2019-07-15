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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 20:24

Son dakika: Başkan Erdoğan, 'un yıldönümünde 'nda önemli açıklamalar

Başkan , Ankara'daki programlarının ardından İstanbul'a geldi. Başkan Erdoğan, darbeye karşı direnişin simge adreslerinden biri olan 'nda halka hitap edecek.

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hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümü dolayısıyla yapılacak anma töreni için 'nda hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar yoğun güvenlik önlemi eşliğinde törenin yapılacağı alana alınıyor. Başkan 'ın katılımıyla gerçekleşecek olan anma töreni için alana dev bir platform kuruldu. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın uçağı havalimanına indi.

Başkan Erdoğan, darbeye karşı direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı'nda halka hitap edecek.

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