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15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümü dolayısıyla yapılacak anma töreni için Atatürk Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar yoğun güvenlik önlemi eşliğinde törenin yapılacağı alana alınıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan anma töreni için alana dev bir platform kuruldu. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın uçağı havalimanına indi.

Başkan Erdoğan, darbeye karşı direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı'nda halka hitap edecek.