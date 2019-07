CHP lideri Kemal Kıçıldaroğlu ve sözde tarafsız gazeteci İsmail Saymaz, son zamanlarda Türkiye ve dünya siyasetine sıkça konu olan "post truth" siyaseti dalgasına bir yenisini ekleyen çirkin bir algı operasyonuna imza attı. Başkan Erdoğan'ın Japonya'nın Osaka kendindeki G-20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği başarılı görüşmeyi hedef alan ikili, böylece Türkiye'nin G-20 Zirvesi'ndeki diplomatik başarılarına gölge düşürme peşine düştü.

Türkiye ve ABD heyetlerinin ikili görüşmesinden kasıtlı olarak bir kareyi çekip alarak dayanaksız bir çıkarımda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu ve gazeteci İsmail Saymaz, Türk heyetinin söz konusu görüşmede sözde not tutmadığını iddia ederekdiyerek algı yaratma peşine düştü.Kılıçdaroğlu ve Saymaz'ın bu kasıtlı, provokatif ve çirkin yalanının ortaya çıkması çok sürmedi. İkili görüşmede çekilen diğer fotoğraflar aslında Türk heyetinin not tuttuğunu kanıtlamış oldu. Görüşmenin başındaki selamlaşma ve sohbet sırasında protokol adabı gereği ellerinin boş olduğu görülen Türk heyetinin, görüşme diplomatik konulara geldiğinde not tutmaya başladığı görülüyor.Türkiye'nin G-20 Zirvesi'nde gerçekleştirdiği olumlu görüşmeler piyasaları da etkiledi. Borsalar yükselirken altın 1 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Dolar hızla gerilerken BIST 100 Endeksi 100 bini aştı. Tüm bu başarılı girişimler sonrası ortaya saçılan bu çirkin yalanlar "Türkiye'nin G-20'deki başarılı temasları gölgede mi bırakılmak isteniyor?" sorularını da beraberinde getirdi.

İsmail Saymaz gibi sözde ilkeli gazeteci olduğunu iddia eden birçok isim sosyal medyayı yalan üssü olarak kullanıyor. Kısa sürede milyonlarca kişiye erişilen bu ortamda sözde gazeteciler, yalan ve iftiralarını kolaylıkla yayabiliyor. Sosyal medyada yaratılan algı, yayıldıkça nesnel gerçekliğin önüne geçiyor.İsmail Saymaz ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun çirkin yalanla algı yaratma çabası, İBB seçimlerinde de eşine sıkça rastladığımız yeni bir siyasi dalganın tezahürü. Türkiye ve dünyada son zamanlarda sıkça yayılan bu siyasi akımla birlikte nesnel hakikatlerin duygular ve kişisel kanaatlerin gölgesinde kalması uğraşı veriliyor. Sosyal medyanın sıkça üs olarak kullanıldığı bu akımda, bazı siyasi ve yazarlar, ortaya attıkları çirkin iftiralarla nesnel gerçeklerin önüne geçip algı yaratmaya çalışıyorlar.Son zamanlarda sıkça duyduğumuz kelimeyi Oxford şöyle tanımlıyor:TAKVİM ÖZEL