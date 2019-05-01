31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerin ardından usulsüzlüklerle ve şaibelerle dolu bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu, tartışmalı icraatlarına devam ediyor. Belediye tabelasına "TC" astıran, 1 Mayıs marşları dinlettiren, hem Atatürkçü görünüp, hem solculara selam yollayan, bir yandan da ortağı HDP'yi memnun etmeye çalışan İmamoğlu'nun şovlarına verilen destek de birbirine benzemez yapılardan geliyor. PKK, FETÖ, Atatürkçü, solcu şeklinde bukalemun gibi her kılığa giren trollerin yoğun desteğini alan İmamoğlu'na amigoluk yapan ilginç bir isim de gazeteci İsmal Saymaz. Son olarak Saraçhane'de bulunan İBB binasının girişine "TC" yazısını astıran İmamoğlu'nun bu şovuna destek veren Saymaz, daha birkaç yıl önce attığı "TC" karşıtı tweetleriyle biliniyor.

"TC NE BE?" DİYEN SAYMAZ, İMAMOĞLU'NA ARKA ÇIKTI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan "TC" simgesi hakkında 2013 yılında attığı tweetlerde "TC ne be?" diyen İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki bu şovuna arka çıktı.

Twitter hesabı üzerinden İBB'nin sosyal medya hesabından atılan bir tweeti alıntılayan Saymaz, "TC pek yakışıklı oldu" yorumunda bulundu.

YPG GÜZELLEMESİ DE YAPMIŞTI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması ile ilgili bu yorumu yaparak "sözde vatanseverlik" sergileyen Saymaz, yine 2013 yılında attığı bir tweet ile terör örgütü PYD/YPG liderlerinden Salih Müslüm'ü överek YPG güzellemesinde bulunmuştu.

İBB ÖNÜNDE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ZAFER İŞARETİYLE POZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adının önüne T.C. ibaresinin eklenmesi sırasında PKK'lı terör örgütü üyeleri tarafından kullanılan "zafer işareti" yapılması dikkat çekmişti.

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