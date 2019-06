Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın canlı yayında bir araya geleceği gün geldi çattı. 23 Haziran İstanbul seçimine kısa bir süre kalırken, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ortak yayın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

EKREM İMAMOĞLU BİNALİ YILDIRIM ORTAK YAYIN SAAT KAÇTA?

AK Parti ve CHP adayı İstanbul projelerini anlatmak için karşı karşıya gelecek. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayın 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de başlayacak.

Tartışmayı, tüm kanallar canlı yayınlayacak.

İşte mutabakat metni:



CUMHUR İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21:00'da canlı yayında bir araya geleceklerdir.

CANLI yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacaktır.

CANLI yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacaktır.

MODERATÖR her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracaktır.

CANLI yayın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nden gerçekleştirilecektir.

CANLI yayın, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir.

MODERATÖR İSMAİL KÜÇÜKKAYA OLACAK

AK Parti Sözcüsü Ünal, moderatör olarak İsmail Küçükkaya'nın seçilmesine ilişkin "Sayın Engin Altay sayın Ekrem İmamoğlu ile ben de sayın Yıldırım ile gerekli diplomasiyi sürdürdük ve ortak imza altına aldık" dedi.

CANLI YAYIN NASIL OLACAK?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım canlı yayın hakkında, "Genel Başkan Yardımcıları bugün detayları konuştu. Her adaya 15 soru sorulacak. Her soru için 3 dakika ayrılacak. İsmail Küçükkaya isminde her iki tarafta mutabık kaldı. Bu programın bir özelliği herhangi bir televizyon kanalının logosuyla yapılmayacak, bir stüdyoda yapılacak." şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN: ÇOK CİDDİ BİR IŞIK VERECEKTİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu.

SORU: Türkiye'nin merakla beklediği bir yayın gerçekleşecek. Yıldırım ve İmamoğlu bir araya gelecekler. Uzun yıllardır böyle bir yayın olmuyordu. Siz izleyecek misiniz? Sizin de fikirlerinizi alalım…

Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ön hazırlıkları gayet iyi bir şekilde yaptılar. Ve her iki taraf da burada gerek bu buluşmanın veya bu tartışmanın moderatörünü belirlemede her iki görevli arkadaşlar müşterek bir çalışma yaparak ismi belirlediler. Bir de yayın platformu olarak buranın tamamıyla her yerden olacak olması, oradan da tabi bütün kim istiyorsa rahatlıkla buradan yayın yapma imkanını yakalayacak. Bu da tabi şunu gösteriyor. Sadece Türkiye'de İstanbul bunu izlemeyecek, tüm Türkiye'nin bu müzakereyi, tartışmayı inşallah izleme imkanı olacak.

Çünkü İstanbul adeta 81 vilayetin özeti olan bir ilimiz. Ve o akşam burayı izleyenler Sivas'tan Sivaslı bile İstanbul'daki Sivaslı hemşehrisini arayıp inanıyorum ki onunla bu müzakerenin kendi aralarında onlar da müzakeresini yapacak. Tokatlı Tokatlıyı, Giresunlu, Trabzonlu hepsi… Bu şunu getirecek. "Gerçekten İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir bunu bizzat o akşamki müzakereden sonra çok daha net, güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak, son haftaya da ciddi bir ışık verecek diye inanıyorum.