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: Kamuoyu özür bekliyor

Yıldırım, “Aday arkadaşımız, ’ya gitti, valiye küfretti. Bu benim canımı sıkıyor. gibi büyük bir şehri yönetmeye talip olanın ağzından böyle galiz küfürler, çıkmaması lazım. Bunu ben sağlıklı görmüyorum. Kamuoyu özür bekliyor” dedi.

Kamuoyu özür bekliyor
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , bir TV programında rakibi İmamoğlu ile yapılması planlanan "Ortak Yayın" hususunda şunları kaydetti: "Her iki partiden arkadaşlar çalışıyorlar. Bizden , diğer taraftan bir çalışma yapıyorlar. İşini çerçevesini, zamanını konuşuyorlar. Ama her halde son bir hafta kala olur. Son 5 gün, son bir hafta. Neticede bir karar verilir."

BU BENİM CANIMI SIKTI
Yıldırım, İmamoğlu'nun 'da valiye yönelik ağza alınmayacak sözlerle ilgili de "Aday arkadaşımız, Ordu'ya gitti, valiye küfretti. Bu benim canımı sıkıyor. İstanbul gibi büyük bir şehri yönetmeye talip olanın ağzından böyle galiz küfürler, çıkmaması lazım. Bunu ben sağlıklı görmüyorum. Arkadaşımızın kendisini gözden geçirmesi lazım. Bu öfke kontrolü önemli bir şey. Kamuoyu bir özür bekliyor. Bu geçiştirilecek bir şey değil. Diyelim ki, yanlış yapıldı, olabilir ama bunun yolu hareket olamaz" dedi.


İmamoğlu'nun valiye küfür ettiği görüntüler ortaya çıktı.

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