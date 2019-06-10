AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bir TV programında rakibi İmamoğlu ile yapılması planlanan "Ortak Yayın" hususunda şunları kaydetti: "Her iki partiden arkadaşlar çalışıyorlar. Bizden Mahir Ünal, diğer taraftan Engin Altay bir çalışma yapıyorlar. İşini çerçevesini, zamanını konuşuyorlar. Ama her halde son bir hafta kala olur. Son 5 gün, son bir hafta. Neticede bir karar verilir."
BU BENİM CANIMI SIKTI
Yıldırım, İmamoğlu'nun Ordu'da valiye yönelik ağza alınmayacak sözlerle ilgili de "Aday arkadaşımız, Ordu'ya gitti, valiye küfretti. Bu benim canımı sıkıyor. İstanbul gibi büyük bir şehri yönetmeye talip olanın ağzından böyle galiz küfürler, çıkmaması lazım. Bunu ben sağlıklı görmüyorum. Arkadaşımızın kendisini gözden geçirmesi lazım. Bu öfke kontrolü önemli bir şey. Kamuoyu bir özür bekliyor. Bu geçiştirilecek bir şey değil. Diyelim ki, yanlış yapıldı, olabilir ama bunun yolu hareket olamaz" dedi.
İmamoğlu'nun valiye küfür ettiği görüntüler ortaya çıktı.
BU BENİM CANIMI SIKTI
Yıldırım, İmamoğlu'nun Ordu'da valiye yönelik ağza alınmayacak sözlerle ilgili de "Aday arkadaşımız, Ordu'ya gitti, valiye küfretti. Bu benim canımı sıkıyor. İstanbul gibi büyük bir şehri yönetmeye talip olanın ağzından böyle galiz küfürler, çıkmaması lazım. Bunu ben sağlıklı görmüyorum. Arkadaşımızın kendisini gözden geçirmesi lazım. Bu öfke kontrolü önemli bir şey. Kamuoyu bir özür bekliyor. Bu geçiştirilecek bir şey değil. Diyelim ki, yanlış yapıldı, olabilir ama bunun yolu hareket olamaz" dedi.
İmamoğlu'nun valiye küfür ettiği görüntüler ortaya çıktı.
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