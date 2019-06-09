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  • Son Güncelleme: 09.06.2019 23:17

Yıldırım: Devletin valisine hakaret etmeye hakkı yoktur

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Belgrad Ormanı'nda lılar ile piknikte buluştu. Yoğun bir ilgi ile karşılanan Yıldırım piknik alanında kurulan sahneden seslendi. 'nun hatalı olduğunu ve gerektiğini belirten Yıldırım; "Ben o muhabbete girmeye niyetim yok ama ben daha önce de çağrımı yaptım. Vali şahsını değil bu ülkeyi, devleti temsil ediyor. Orada istenmeyen olaylar yaşanmış olsa bile haklı bile olsa, sorumluluk ona aittir. Hiçbir şekilde devletin valisine hakaret etme hakkı yoktur. Kendisinin yerinde olsam özür dilerdim, bu kadar basit" dedi.

Yıldırım, piknik yapan vatandaşları dolaşarak bayramlarını kutladı, onlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra kurulan sahneye çıkan Yıldırım buradan piknik yapan vatandaşlara seslendi. Yıldırım'ın "23 'ın plakası ve 23 Haziran'da seçim olacak bütün Elazığlılardan destek bekliyoruz' demesi alkış aldı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN YERİNDE OLSAM ÖZÜR DİLERDİM
'nun hatalı olduğunu ve gerektiğini belirten Yıldırım; "Ben o muhabbete girmeye niyetim yok ama ben daha önce de çağrımı yaptım. Vali şahsını değil bu ülkeyi, devleti temsil ediyor. Orada istenmeyen olaylar yaşanmış olsa bile haklı bile olsa, sorumluluk ona aittir. Hiçbir şekilde devletin valisine hakaret etme hakkı yoktur. Kendisinin yerinde olsam özür dilerdim, bu kadar basit" dedi.

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