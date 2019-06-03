Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü sevdiklerinize yollamak için bayram mesajları arıyorsanız takvim.com.tr sitesi en güzel mesajları bir araya topladı. Ramazan Bayramı için WhatsApp, Facebook ya da SMS ile en güzel bayram mesajlarını, resimli ve kısa SMS'lerle atabilirsiniz.

29 gün tutulan orucun ardından bayram başlıyor. Müminlere hediye olan Ramazan Bayramı 4 Haziran'da başlayacak. Üç gün sürecek bayram coşku ile karşılanıyor. Ramazan ayında tutulan bir aylık orucun bitiminde Şevval ayının ilk üç günü Müslümanların bayram günleridir. Bu önemli günü sevdiklerine duyurmak ve kutlamalarını yapmak isteyen vatandaşlar Ramazan Bayramı mesajlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. Haberimiz içerisinden güzel Ramazan Bayramı mesajlarına ulaşabilirsiniz.

Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.