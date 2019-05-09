Masallar kenti Kapadokya, Şubat ayında talan edilmeye başlandı. Bölgedeki kaçak binalar ile Peribacaları'nın ortasına yapılan otel inşaatları büyük tepki topladı.

TAKVİM'in haberinden sonra ise yetkililer düğmeye bastı. O dönem Üçhisar Beldesi'nde İyi Parti ve CHP'nin ortak adayı olan Mehmet Türke'nin de bölgede kaçak oteli olduğu saptandı. Otel, yıkılacaklar listesine alındı. 16 Şubat'tan bugüne kadar ise bölgede toplam 67 kaçak yapının yıkıldığı vurgulandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise dün Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasıyla ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

Muş, "Kapadokya'nın doğal yapısı korunacak. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Oradaki yetki karmaşasından dolayı maalesef kaçak yapılaşmalar ortaya çıkabiliyor. Birinci amacımız, bunların önüne geçmek ve oranın doğal güzelliklerini mutlak anlamda korumak" diye konuştu.

ENGEL OLAMADILAR

İP ve CHP'nin ortak adayı olan Mehmet Türke yıkım için otel yolunu otomobiliyle kapatarak ekiplerin girmesine engel olmaya çalışmıştı. Jandarma ise tutanak tutmuştu. Daha sonra bölgede yıkım çalışmaları başlamıştı...

Gazetemizin 17 Şubat 2019 tarihinde yaptığı haberin ardından kaçak yapılar yıkılmaya başladı.