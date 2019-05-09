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Talan edilen için yetkililer harekete geçti! bölgeyi korumak amacıyla kanun teklifinde bulunacak

, Şubat ayında talan edildi. ’in haberinden sonra yetkililer harekete geçti. Bugüne kadar 67 kaçak yapının yıkıldığı belirtildi. Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise bölgeyi korumak için kanun teklifinde bulunacaklarını söyledi.

'Baca'ları yıkıldı!

Masallar kenti Kapadokya, Şubat ayında talan edilmeye başlandı. Bölgedeki lar ile Peribacaları'nın ortasına yapılan otel inşaatları büyük tepki topladı.

TAKVİM'in haberinden sonra ise yetkililer düğmeye bastı. O dönem Üçhisar Beldesi'nde İyi Parti ve 'nin ortak adayı olan 'nin de bölgede kaçak oteli olduğu saptandı. Otel, yıkılacaklar listesine alındı. 16 Şubat'tan bugüne kadar ise bölgede toplam 67 kaçak yapının yıkıldığı vurgulandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise dün Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasıyla ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

Muş, "'nın doğal yapısı korunacak. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Oradaki yetki karmaşasından dolayı maalesef kaçak yapılaşmalar ortaya çıkabiliyor. Birinci amacımız, bunların önüne geçmek ve oranın doğal güzelliklerini mutlak anlamda korumak" diye konuştu.

ENGEL OLAMADILAR
İP ve CHP'nin ortak adayı olan Mehmet Türke yıkım için otel yolunu otomobiliyle kapatarak ekiplerin girmesine engel olmaya çalışmıştı. Jandarma ise tutanak tutmuştu. Daha sonra bölgede yıkım çalışmaları başlamıştı...

Gazetemizin 17 Şubat 2019 tarihinde yaptığı haberin ardından kaçak yapılar yıkılmaya başladı.

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İlk önce harçlı chp,hdp,fetö,pkk,den koruyacaksın.sonra içimize sinmiş pisliklerden koruyacaksın acıma yok bas cezayı

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cevapla 09.05.2019 08:33
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