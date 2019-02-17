Kapadokya'da peribacaları oyularak yapılan kaçak yapılar tek tek saptandı. TAKVİM'in ortaya çıkarttığı skandalın ardından yıkım başladı. Peribacalarıyla ünlü Kapadokya, massallar kenti olarak hafızalara kazındı. Kapadokya'nın kalbi olan Göreme'de yapılan talan ise yüreğimizi parçaladı. Peribacalarının ortasına yapılan otel inşaatı, büyük tepki topladı. Tepkiler üzerine otel yıkıldı. Ancak inşaatın sağında ve solunda 2 kaçak otel daha vardı. Peribacaları oyulmuş, odalar yapılmış hatta peribacalarına pencere bile takılmıştı. Ancak skandal bununla sınırlı kalmadı.
TALANIN SONU GELDİ
Göreme'de çirkinlik abidesi niteliğinde çok saylıda kaçak otel ve bina olduğu saptandı. TAKVİM'in ortaya çıkardığı skandallar zincirinin ardından düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kaçak yapılar yıkılacak" talimatı üzerine bölgeye iş makineleri yollandı. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, zaman kaybetmeden yıkım kararı alındığını açıkladı. Kapadokya'da peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının yıkımına dün başlandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, ilk olarak Ozanlar Vadisi girişindeki restoranda yıkım çalışmasını başlattı. Ardından Göreme beldesinde 11, Ürgüp'te 2 ve Uçhisar ile Avanos'ta birer yapının yıkılacağı açıklandı.
İYİ PARTİ VE CHP'NİN ORTAK ADAYI TÜRKE'NİN KAÇAK OTELİ
Uçhisar Beldesi'nde İYİ Parti ile CHP'nin ortak belediye başkan adayı olan Mehmet Türke'nin de Uçhisar'da kaçak oteli olduğu ortaya çıktı. Türke'nin kaçak otelinin de yıkılacaklar listesinde yer aldığı açıklandı.
TALANIN SONU GELDİ
Göreme'de çirkinlik abidesi niteliğinde çok saylıda kaçak otel ve bina olduğu saptandı. TAKVİM'in ortaya çıkardığı skandallar zincirinin ardından düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kaçak yapılar yıkılacak" talimatı üzerine bölgeye iş makineleri yollandı. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, zaman kaybetmeden yıkım kararı alındığını açıkladı. Kapadokya'da peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının yıkımına dün başlandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, ilk olarak Ozanlar Vadisi girişindeki restoranda yıkım çalışmasını başlattı. Ardından Göreme beldesinde 11, Ürgüp'te 2 ve Uçhisar ile Avanos'ta birer yapının yıkılacağı açıklandı.
İYİ PARTİ VE CHP'NİN ORTAK ADAYI TÜRKE'NİN KAÇAK OTELİ
Uçhisar Beldesi'nde İYİ Parti ile CHP'nin ortak belediye başkan adayı olan Mehmet Türke'nin de Uçhisar'da kaçak oteli olduğu ortaya çıktı. Türke'nin kaçak otelinin de yıkılacaklar listesinde yer aldığı açıklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.