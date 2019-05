Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul'un iki havalimanında çektiği iki ayrı videoda Cumhurbaşkanına ve başörtülülere hakaret ettiği gerekçesiyle Bülent Kökoğlu, hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kökoğlu'na, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan' asliye ceza mahkemesinde dava açıldı. Kökoğlu'nun bu suçtan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iki sayfalık iddianamede Kökoğlu'nun Atatürk Havalimanı'nda çektiği videoda başörtülüler hakkında sarf ettiği sözlere yer verildi.





'Farkındalığımın farkındayım' adlı sosyal medya hesabı üzerinden 28 Mart 2019 tarihinde yayınladığı videoda Kökoğlu, şunları söylemişti; "İzmir'den geldim ama inanamazsınız. Şaka gibi. İran'a mı geldim Türkiye'ye mi geldim bilemiyorum? Öyle bir ülke olarak geri gidiyoruz ki... Umarım bir yerlerde o sarı kurdumuz, bizim ülkemizi kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'e bir yerlerde rastlarız. Arkadaşlar her yer kapalı. Her yer yaa görevli kapalı, su satan kapalı, bilet kesen kapalı. Herkes kapalı herkes. Ya bir çarşafa girmediği kalmışlar. Arkadaşlar şaka değil. İran'da değilim İzmir'den İstanbul'a geldim. Böyle bir şey yok ya. Şaka mı bu yahu? Sürekli ben çıkıp geliyorum ama bu resmen kopuş yani bayağı bir... Bu kara böcek diyorum ben onlara, Ninja diyorum onlara, siyah Ninja (çığlık). Onlar bu ülkenin ahlaksızları, terbiyesizleri. X Ray'dan geçiyorum böyle kapalı tipsiz. Bak aha buradan bir tanesi geçiyor bak, bak, bak... İşte bu nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz ya? Ya bu, neyse sakin olmaya çalışıyorum. Şimdi şehrime indim. Sakin olmaya çalışıyorum. Ama ülke olarak o kadar geri gidiyoruz ki, hızla geriye gidiyoruz ki inşallah bir yerde sarı kurdumuz Mustafa Kemal Atatürk'e rastlarız ki, ona anlatırız derdimizi. Nur içinde yatsın. Kemikleri sızlıyordur şu an. Yazıklar olsun nasıl bir ülkede yaşıyorum. Yok ben bu ülkeden terk, ben bu ülkeyi terk edeceğim. Yazıklar olsun. Çirkin pislikler."





Kökoğlu'nun Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çektiği videosundaki Cumhurbaşkanı'na hakarete dair soruşturma ise devam ediyor. Kökoğlu, bu soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor.

"ÜÇ EŞİM DE BAŞÖRTÜLÜYDÜ"

Aile şirketinde ayakkabı üreticiliği yaptığını, son bir yıldır da bilinçaltı eğitmeni ve sezgisel terapistlik yaptığını belirten Kökoğlu havalimanındaki sözleri için şunları söylemişti; "Ben 15 yıl alkol tedavisi gördüm. 6 kere hastanede yattım. Çocukluğumdan beri hiperaktivite, manik depresif ve paranoya rahatsızlığım bulunmaktadır. İzmir'de kapalı bir kız arkadaşım vardı. Onunla yaşamış olduğum problemlerden dolayı İzmir'den İstanbul'a nasıl geldiğimi bilmiyorum. Çok üzgün ve kendinden geçmiş ve alkollü bir durumdaydım. Videoyu ne zaman çektiğimi dahi hatırlamıyorum. Benim annem, kız arkadaşım, akrabalarım hepsi başörtülüdür. Üç eşim de başörtülüydü."



