Havalimanında başörtülülere kin kustu: Pislikler, ninjalar....



Uçakla İstanbul'a geldikten sonra Havalimanı'nda kamerasını açıp mütedeyyin insanlara hakaretler yağdırmaya başlayan Bülent Kökoğlu isimli densiz, izleyenleri şoke etti.

BAŞÖRTÜLÜLERDEN SONRA ÜLKEMİZE HAKARET ETTİ!

Kamerasına ve takipçilerine kin kusan Bülent Kökoğlu, videoda İzmir'den geldiğini söylüyor ve arkasından geçen başörtülü kadına da hakaretler yağdırdıktan sonra ülkemize yönelik de çirkin ifadeler kullanıyor.







"ŞİFA SEANSLARI YAPAN BİR SAHTEKAR"

İsminin Bülent Kökoğlu olduğu öğrenilen kişi, sosyal medya profilinde yer alan bilgilere göre "uzaktan şifa seansı" yapan bir sahtekar!



SOSYAL MEDYA DENSİZLERİ YİNE İŞ BAŞINDA!

Yeni Zelanda'daki terör saldırılarına sevinen, müslümanların katledilmesine alkış tutan bazı sosyal medya kullanıcıları, başörtülülere hakaret yağdırılan söz konusu videoda da aynı utanmaz tutumu sergiledi. Özellikle EkşiSözlük'teki bazı kullanıcılar "haklı serzeniştir, ifade özgürlüğünü kullanmıştır, aynen katılıyorum" yorumlarıyla skandal videoya destek verdi.