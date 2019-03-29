Başörtüsü ve İslam dinine saldırıların ardı arkası kesilmiyor! Dün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başörtülü vatandaşlara ve görevlilere hakaretler yağdıran bir şahıs o anları kayda alarak sosyal medyada paylaşmıştı.

İsminin Bülent Kökoğlu olduğu tespit edilen şahıs dün Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Avcılar'da gözaltına alındı.

Mütedeyyin vatandaşlara bu çirkin saldırının şoku daha atlatılmadan, Erdenay Arık isimli şahsın Konya Karatay Üniversitesi'nde başörtülü öğrencileri videoya kaydederek hakaretler yağdırdığı görüntüleri ortaya çıktı.

Bu çirkin ve sistematik saldırılara bir yenisi Adana'da eklendi. Bu kez, Seyhan ilçesinde Ahmet Demir isimli vatandaşın kızı Yaren Demir başörtüsü düşmanı bir kadının hedefi oldu.

Ahmet Demir, kızının yaşadığı saldırıyı, "Bugün kızım feci bir olay yaşadı. Başı örtülü olduğu için sokakta bir kadının nefret dolu saldırısına uğradı. Kadın 'FETO'cu diyerek saldırmış, başörtüsünü açmaya çalışmış ve yüzünden yaralamış" ifadeleriyle aktardı.

O saldırı anına ait güvenlik kamerası ortaya çıkarken, görüntülere; Yaren Demir'in yanından geçen bir kadının önce sözlü tacizde bulunması, ardından ise yanına giderek genç kızın başörtüsünü açmaya çalışması yansıdı.