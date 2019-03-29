Atatürk Havalimanı'nda çalışan başörtülü kadınlara hakaret eden ve bunu sosyal medyada yayınlayan Bülent Kökoğlu'nun enerji veren bir şifacı olduğu ortaya çıktı.

Başörtülü kadınlara böcek dedi, sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün yeniden gelmesini istedi. Dünden beri Türkiye, şizofrenik tavrılar sergileyen bu adamı konuşuyor.İzmir'den gelerek İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çektiği bir video ile tüm dikkatleri üzerine çeken Bülent Kökoğlu ile ilgili ortaya çıkan ayrıntılar ise dehşete düşürüyor.

Bülent K., kendisine şifacı diyen bir sahtekar... Şifacı Bülent Kökoğlu, sosyal medya hesaplarından sözde enerji veren terapiler yaparak kadınları zayıflatıyor, hatta evlendiriyor.

'HAYIR KURUMUNA GİDİYOR' YALANI

Bununla da yetinmeyen sahtekar şifacı, eski sevgiliyi unutmak isteyen kadınlardan ise seans başına 1500 lira para alıyor.

Tüm bunları hesabından payşalan şifacı, paraların hayır kurumlarına bağışlandığını yalanını uyruduyor.

WHATSAPP KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Kendisini Deist olarak tanıtan Bülent Kökoğlu, her seansında da besmele çekip, dualar okuyor. Yine bir seansında 15 yaşındaki olduğunu söylediği bir genç kıza terapi yapan Bülent Kökoğlu, akciğer kanseri olan kızın iyileştiğini dile getiriyor.

GÖZALTINA ALINDI

Tüm sahtekarlığını sosyal medyada gözler önüne seren Bülent Kökoğlu, havalimanında yayınladığı videonun ardından gözaltına alındı. Sahtekar şifacının sorgulanması sürüyor.