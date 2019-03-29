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  • Son Güncelleme: 29.03.2019 17:05

Son dakika: 'nda başörtülülere hakaret eden tutuklandı

'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan , tutuklandı.

İç Hatlar Terminali'nde cep telefonunu kamerasıyla çektiği ve başörtülülere hakaret içerikli sözler sarf ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlanan (42) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gözaltına alınan Bülent K. emniyetteki işlemlerinin ardından öğleden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve " Hakaret" suçlarından soruşturma başlatılan Bülent Kökoğlu, Cumhuriyet savcısına ifade verdi, ardından da tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de şüpheli Bülent Kökoğlu'nun "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

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