Kader Buse anne ve babasının ismini koluna dövme yaptırıp 'Kaybolursam buradan bulursunuz' demiş

Türkiye, hortumun yuttuğu Kader Buse Acar'a (20) ağladı. Hortum felaketi, genç bir kızı hayattan kopardı. Korkunç olay, 24 Ocak'ta yaşandı. Üniversitesi öğrencisi Buse ve annesi Ayla'nın içinde bulunduğu otomobil hortum nedeniyle sürüklenmeye başladı. Hortum, aracı Ağva Deresi'ne fırlattı.
Anne son anda kurtarılırken, biricik kızı suya kapıldı. Kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı. Korkunç olayın ardından 94 gün geçmesine rağmen derede kaybolan Buse'ye hala ulaşılamadı. Baba Ahmet Acar'ın isteği üzerine Acar'ın kaybolduğu deredeki su miktarının azaltılması için iş makineleriyle çalışma yapıldı.
Çalışmalar devam ederken baba Acar, kayıp kızıyla ilgili yürek yakan bir ayrıntıyı paylaştı. Acılı baba, "O benim bir tanecik kızımdı. Çok akıllı ve başarılıydı. Denizde olma ihtimali kalmadı. 94 günde mutlaka bir yerden çıkardı. Derede olduğunu düşünüyorum. İnşallah hayırlısıyla bulunacak. Kızım koluna "Aylaahmet" yazılı dövmeyi yaptırırken bizden izin istemişti. Biz de izin verdik. Sonra, 'Hem kaybolursam bu dövmeden bulursunuz' demişti" ifadelerini kullandı.
Üniversiteli Kader Buse Acar, 24 Ocak'ta hrtum nedeniyle dereye sürüklendi. Korkunç olayın ardından 94 gün geçti. Ancak aramaçalışmaları sonuç vermedi. Buse'nin ailesinin aktığı gözyaşları dinmedi.
Anne son anda kurtarılırken, biricik kızı suya kapıldı. Kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı. Korkunç olayın ardından 94 gün geçmesine rağmen derede kaybolan Buse'ye hala ulaşılamadı. Baba Ahmet Acar'ın isteği üzerine Acar'ın kaybolduğu deredeki su miktarının azaltılması için iş makineleriyle çalışma yapıldı.
Çalışmalar devam ederken baba Acar, kayıp kızıyla ilgili yürek yakan bir ayrıntıyı paylaştı. Acılı baba, "O benim bir tanecik kızımdı. Çok akıllı ve başarılıydı. Denizde olma ihtimali kalmadı. 94 günde mutlaka bir yerden çıkardı. Derede olduğunu düşünüyorum. İnşallah hayırlısıyla bulunacak. Kızım koluna "Aylaahmet" yazılı dövmeyi yaptırırken bizden izin istemişti. Biz de izin verdik. Sonra, 'Hem kaybolursam bu dövmeden bulursunuz' demişti" ifadelerini kullandı.
Üniversiteli Kader Buse Acar, 24 Ocak'ta hrtum nedeniyle dereye sürüklendi. Korkunç olayın ardından 94 gün geçti. Ancak aramaçalışmaları sonuç vermedi. Buse'nin ailesinin aktığı gözyaşları dinmedi.
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