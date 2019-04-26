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  • Son Güncelleme: 26.04.2019 18:06

Bir babanın en acı anı! Acar'ı arama çalışmaları sürüyor

'nın Kemer ilçesinde 92 gün önce yaşanan hortum felaketinde annesinin kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan Acar'ı (20) arama çalışmaları sürüyor. Anne ve baba , çalışmaları izlerken gözyaşlarını tutmadı. Baba Acar, çalışmalara destek için dere yatağındaki taşları elleriyle alarak kenara attı.



Üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, 24 Ocak'ta Kemer'i vuran hortuma annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilde yakalandı. Hortumun sürüklediği otomobil Ağva Deresi'ne düştü. Ayla Akkın suya kapılan araçtan çıkabildi ama kızı Kader Buse kayboldu. Bugüne kadar çok sayıda ekip tarafından yapılan aramalara rağmen Kader Buse'nin izine rastlanmadı.

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