Evde hesap değişti! 1 milyon TL’lik kredide 214 bin TL cepte kalacak
Merkez Bankası’nın faiz indirimi konut kredisine yansımaya başladı. En düşük faiz oranı yüzde 2.49’a kadar düştü. 1 milyon liralık konut kredisinin aylık taksiti bin 787 lira, toplam geri ödemesi de 214 bin 500 bin lira azaldı.
Merkez Bankası'nın bu ayki 150 baz puanlık faiz indirimi konut kredisi faizlerine yansımaya başladı. Konut kredisi faiz/kâr payı oranı kamu bankalarında yüzde 2.49'a kadar geriledi. Bir kamu bankası, 10 yıl vadede faiz oranını yüzde 2.69'dan yüzde 2.49'a çekti. Özel bankalarda da en düşük faiz/kâr payı oranı yüzde 2.65 seviyesine kadar inmiş durumda.
NEYDİ, NE OLDU?
Yüzde 2.49 oranıyla 120 ay vadeli 1 milyon lira konut kredisi kullanan tüketici aylık 26 bin 273 lira 20 kuruş taksit ödemesi yapıyor. Toplam geri ödeme ise 3 milyon 152 bin 784 lirayı buluyor. Aynı miktardaki kredi, faiz oranı düşmeden önce yani aylık 2.69 oranıyla kullanılsa taksit tutarı 28 bin 60 lira 70 kuruş, toplam ödeme de 3 milyon 367 bin 284 lira olacaktı. Bu düşüşle birlikte konut kredisi kullanan bir kişi, 1 milyon liraya toplam 214 bin 500 lira daha az ödeme yapacak. Aylık ödenecek taksit de bin 787 lira 50 kuruş daha az olacak.
5 AYDA 543 BİN TL FARK
Bundan 5 ay önce, yani Temmuz ayı ortalarında konut kredisinde en düşük faiz oranı yüzde 2.99 idi. Bu dönemde 1 milyon lira tutarında konut kredisi kullanan kişinin aylık 30 bin 797 lira 66 kuruş taksitle toplam 3 milyon 695 bin 719 lira geri ödeme yapması gerekiyor. 1 milyon liralık kredinin maliyeti buna göre yaklaşık 543 bin lira azalmış oldu. Faizlerin düşük seyrettiği yıllarda yüzde 0.99 oranından kredi kullanılıyordu. Faizlerin ilerleyen yıllarda yine bu seviyelere gerilemesi halinde 1 milyon lira kredinin aylık taksiti 14 bin 277 liraya, toplam geri ödemesi de 1 milyon 713 bin liraya düşecek.
YÜZDE 15.2 PAYI VAR
Ülkemizde geçen ay ipotekli konut satışları 2024'ün aynı ayına göre yüzde 1.4 azalarak 21 bin 499 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 15.2 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53.5 artarak 207 bin 519 oldu.