Evde hesap değişti! 1 milyon TL’lik kredide 214 bin TL cepte kalacak

Merkez Bankası'nın bu ayki 150 baz puanlık faiz indirimi konut kredisi faizlerine yansımaya başladı. Konut kredisi faiz/kâr payı oranı kamu bankalarında yüzde 2.49'a kadar geriledi. Bir kamu bankası, 10 yıl vadede faiz oranını yüzde 2.69'dan yüzde 2.49'a çekti. Özel bankalarda da en düşük faiz/kâr payı oranı yüzde 2.65 seviyesine kadar inmiş durumda.

Türk Lirası (AA) NEYDİ, NE OLDU? Yüzde 2.49 oranıyla 120 ay vadeli 1 milyon lira konut kredisi kullanan tüketici aylık 26 bin 273 lira 20 kuruş taksit ödemesi yapıyor. Toplam geri ödeme ise 3 milyon 152 bin 784 lirayı buluyor. Aynı miktardaki kredi, faiz oranı düşmeden önce yani aylık 2.69 oranıyla kullanılsa taksit tutarı 28 bin 60 lira 70 kuruş, toplam ödeme de 3 milyon 367 bin 284 lira olacaktı. Bu düşüşle birlikte konut kredisi kullanan bir kişi, 1 milyon liraya toplam 214 bin 500 lira daha az ödeme yapacak. Aylık ödenecek taksit de bin 787 lira 50 kuruş daha az olacak.