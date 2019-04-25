Antalya'nın Kemer ilçesinde 91 gün önce yaşanan hortum felaketinde annesinin kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaları oturduğu bir kayanın üzerinden izleyen baba Ahmet Acar, "Kızıma bir an önce kavuşmak istiyorum" dedi.
Üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, 24 Ocak günü Kemer'i vuran hortuma annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilde yakalandı. Hortumun sürüklediği otomobil Ağva Deresi'ne düştü.
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