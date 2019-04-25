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  • 25.04.2019 15:07
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 15:45

'ı arama çalışmaları sürüyor! Tam 91 gün oldu...

Antalya'nın Kemer ilçesinde 91 gün önce yaşanan hortum felaketinde annesinin kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan 'ı (20) arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaları oturduğu bir kayanın üzerinden izleyen baba , "Kızıma bir an önce kavuşmak istiyorum" dedi.


Üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, 24 Ocak günü Kemer'i vuran hortuma annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilde yakalandı. Hortumun sürüklediği otomobil Ağva Deresi'ne düştü.

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