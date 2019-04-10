Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen hortumda, annesinin kullandığı otomobilin metrelerce sürüklenerek düştüğü Ağva Deresi'nde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'i arama çalışmaları 75'inci gününde de devam etti. Genç kızı bulmak için havadan ve karadan arama çalışmalarının yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de su altında aramalar gerçekleştirdi. 27 Ocak'ta ise ayakkabısının sol teki Çamyuva'daki otelin plajında bulunmuştu. Arama çalışmalarının 75 günde sonuç vermemesi ailenin umudunu bir an olsun azaltmadı. Genç kızın babası Ahmet Acar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar duygulandırdı. Baba, "Kuzum. Çalışkan saf kalpli babişim. Kendi ellerimle yerleştirdim üniversiteye. Hedefleri yüksek babişim. Biz, sensiz, arkadaşların, akrabalarımız, öğretmenlerin, aile dostlarımız Sensiz olmuyor babişim. Allah'ım kızımızı bağışla, geri gönder benim biriciğimi" yazıları yürekleri burktu.
Buse'nin babası, bu zor süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
Buse'nin babası, bu zor süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
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