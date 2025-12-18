Gazze’nin vicdanı Beştepe’de yankılandı! Hind Rajab’ın çığlığı beyaz perdeye taşındı

Hind Rajab'ın Sesi filmi 19 Aralık'ta vizyona girecek (İHA)



'ÇOK KORKUYORUM LÜTFEN GEL'

Tunus'lu yönetmen Kaouther Ben Hania'nın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği film, 29 Ocak 2024'te Kızılay gönüllülerine ulaşan acil bir çağrıyla açılıyor. Gazze'de İsrail saldırıları altında kalan bir araçta mahsur olan 6 yaşındaki Hind Rajab, kurtarılmak için yardım istiyor. Gönüllüler, hattın kopmaması için çocukla iletişimi sürdürürken, ambulansın bölgeye ulaşması adına zamana karşı bir yarış başlıyor. Filmde yer alan telefon kayıtlarındaki sesin Hind Rajab'ın gerçek sesi olduğu özellikle vurgulanıyor. Sabah'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre bu ses, Gazze'den yükselen; tüm dünyanın duyduğu ancak karşılık verilmeyen bir imdat çığlığı olarak hafızalara kazınıyor. Filmde Hind'in 'Çok korkuyorum, lütfen gel', 'Lütfen biri gelsin ve beni buradan alsın', 'Lütfen beni buradan çıkarın', 'Daha kelebek sınıfındayım (anaokulundayım), kurtarın beni' diye yardım istediği gerçek ses kayıtları yer alıyor.