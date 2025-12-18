Gazze’nin vicdanı Beştepe’de yankılandı! Hind Rajab’ın çığlığı beyaz perdeye taşındı
Gazze’de soykırım bombardımanı altında hayata tutunmaya çalışan 6 yaşındaki Hind Rajab’ın yardım çığlığı beyaz perdeye taşındı. Dünyayı ayağa kaldıran son telefon kaydıyla hafızalara kazınan acı, “Hind Rajab’ın Sesi” filmiyle vicdanları yeniden sarsıyor. Beştepe’de yapılan ilk gösterimde gözyaşları sel olurken, Hind aile fertleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu.
Bir çocuğun sesi, savaşın gürültüsünü delip geçiyor… Korkunun ortasında, yalnız bir telefon hattı… Soykırımcı İsrail askerlerinin namluları kan kusuyor… Ve umutla tutunulan son nefes… Hind'in sesi titriyor; karşı tarafta zaman akıyor, yardım ise bir türlü ulaşmıyor! Takvimler 29 Ocak 2024'ü gösteriyordu. İsrail'in soykırım bombardımanı altında masum siviller ölümden kurtulmanın çarelerini arıyordu. Gazze Şeridi'nde yaşayan 6 yaşındaki Hind Rami İyad Rajab ve ailesi de bu çaresiz masumlardan sadece birkaçıydı.
İSRAİL AİLESİNİ KATLETTİ
Ailesiyle birlikte evlerini terk etmeye çalışırken içinde bulundukları araç saldırıya uğradı. "Bebek katili" İsrail ordusunun saldırısında Hind'in amcası, halası ve dört kuzeni ile birlikte iki Filistin Kızılayı sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Hind, saldırıdan bir süre sonra tek canlı kalan kişi olarak Kızılay acil çağrı hattını arayıp yardım istedi, fakat kurtarma çabaları sonuç vermedi.
Hind'in ve diğer kurbanların naaşı, Filistinlilerin Tel el- Hava bölgesinden çekilmelerinin ardından 10 Şubat 2024'te bulunabildi. Hadise, dünya çapında büyük yankı yaptı. Hind'in son telefon çağrısı kayıtları sosyal medyada ışık hızıyla yayıldı. Hind'in "imdat" çığlıkları "Hind Rajab'ın Sesi" filmine ilham oldu. Oscar aday adayı gösterilen filmin ilk gösterimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Hind'in aile fertlerinin katılımıyla önceki akşam Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
DUYGUSAL BULUŞMA
Yaşamla ölüm arasındaki ince çizgideki kader anlarıyla insanlığın vicdanını harekete geçiren Filistinli Hind'in aile fertlerini ve akrabaları, dün Başkan Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edildi.Erdoğan, kabulde, aile fertleri arasında yer alan çocuklara özel ilgi gösterdi.
Başkan Erdoğan, kabulde yer almayan bazı aile fertleriyle de cep telefonu vasıtasıyla görüntülü görüştü. Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.
CUMA GÜNÜ VİZYONA GİRECEK
Yönetmenliğini ve senaristliğini Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği film, Gazze'de yaşanan insanlık dramını Hind Rajab'ın gerçek hikâyesi üzerinden beyaz perdeye taşıyor. Film 19 Aralık'tan itibaren izleyicileriyle buluşacak.
'ÇOK KORKUYORUM LÜTFEN GEL'
Tunus'lu yönetmen Kaouther Ben Hania'nın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği film, 29 Ocak 2024'te Kızılay gönüllülerine ulaşan acil bir çağrıyla açılıyor. Gazze'de İsrail saldırıları altında kalan bir araçta mahsur olan 6 yaşındaki Hind Rajab, kurtarılmak için yardım istiyor. Gönüllüler, hattın kopmaması için çocukla iletişimi sürdürürken, ambulansın bölgeye ulaşması adına zamana karşı bir yarış başlıyor. Filmde yer alan telefon kayıtlarındaki sesin Hind Rajab'ın gerçek sesi olduğu özellikle vurgulanıyor. Sabah'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre bu ses, Gazze'den yükselen; tüm dünyanın duyduğu ancak karşılık verilmeyen bir imdat çığlığı olarak hafızalara kazınıyor. Filmde Hind'in 'Çok korkuyorum, lütfen gel', 'Lütfen biri gelsin ve beni buradan alsın', 'Lütfen beni buradan çıkarın', 'Daha kelebek sınıfındayım (anaokulundayım), kurtarın beni' diye yardım istediği gerçek ses kayıtları yer alıyor.
BOĞAZIMIZDA DÜĞÜMLENEN BİR ACI
Emine Erdoğan, "Gazze'de acımasızca hayattan koparılan 6 yaşındaki Hind Rajab'ın sesi, tüm dünyanın duyduğu ama kimsenin cevaplamadığı bir imdat çığlığıydı. O çığlığın karanlıkta kaybolmasına izin vermeyen, vicdanları uyandıran, hafızaları diri tutan 'Hind Rajab'ın Sesi' filmini boğazımızda düğümlenen bir acıyla izledik" mesajını paylaştı.