Kuruluş Orhan'da heyecan dorukta! Flavius Fatma Hatunu Mabed şövalyelerinden kurtardı

Kuruluş Orhan’ın yeni bölümünde aksiyon dinmiyor! Seyircinin tansiyonunu yükselten sahne de Flavius Fatma Hatun'u kurtarmak için Kutal Mabed Şovelyeleri ile mücadeleye girdi. Pusudan kurtulan Fatma Hatun, şövalyelerinin Söğüt’te yuvalandığı gizli mekânın adresini Alaeddin Bey’e ulaştırdı.

Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünde Flavius, Fatma Hatun'u kurtarmak için Kutsal Mabed Şövalyeleriyle göğüs göğüse bir mücadeleye girdi. Şövalyelere aman vermeyen Flavius, çevik bir hamleyle Fatma Hatun'u bağlarından kurtardı.

Ancak asıl hesaplaşma kılıçlar sustuğunda başladı. Fatma Hatun'un, "Sen kimsin?" diyerek kılıcını Flavius'a doğrultması ve "Bir tüccar bu kadar adamı yere seremez" sözleriyle şüphelerini dile getirmesi sahnenin tansiyonunu artırdı.

Fatma Hatun Flavius'un kim olduğunu öğrenecek mi?Fatma Hatun Flavius'un kim olduğunu öğrenecek mi?

Flavius'un, "Seni ilk gördüğüm günden beri yalan söylerim… Ama gözlerin gözlerime değdiğinde bütün yalanlarım susar" sözleri Fatma Hatun'u gözyaşlarına boğdu. "Burada bir ordu olsaydı, senin için onu da delip geçerdim" diyen Flavius, Yiğit'in uyanmasıyla kimliğinin açığa çıkmaması için ormandan ayrıldı. Bu sahne, Flavius ile Fatma Hatun arasındaki bağın artık geri dönülmez bir noktaya ulaştığını göstererek bölüme damgasını vurdu.

Kuruluş Orhan Alaeddin Bey Kutsal Mabed şövalyelerine işte böyle darbe vurdu

Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünde tansiyonu yükselten bir sahne daha ekrana geldi. Pusudan kurtulan Fatma Hatun, Kutsal Mabed Şövalyelerinin Söğüt'te yuvalandığı gizli mekânın adresini Alaeddin Bey'e ulaştırdı.

Aldığı bu kritik bilgiyle vakit kaybetmeyen Alaeddin Bey, Fatma Hatun, Yiğit ve alplarla birlikte gizli eve baskın düzenledi. Söğüt'te yapılan baskın, Mabed Şövalyeleriyle çetin bir mücadeleye sahne oldu. Kılıçların çekildiği, okların havada uçuştuğu çatışmada taraflar ağır bedeller ödedi. Zorlu mücadele sırasında kayıplar verilse de Alaeddin Bey ve alpları, düşmanı etkisiz hâle getirmeyi başardı.

Çatışmanın ardından üst kata çıkan Alaeddin Bey, Fatma Hatun ve Yiğit, Dafne'nin de burada saklandığını gördü. Dafne'yle karşılaşan Fatma Hatun, şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Seni nasıl kaçırdılar?" diye sordu. Gözyaşları içinde Fatma Hatun'a sarılan Dafne ise, "Sana canımı borçluyum" sözleriyle mağduru oynadı.

Bu sahne, Söğüt'teki tehlikenin henüz tamamen ortadan kalkmadığını ve Dafne'nin varlığının yeni soruları beraberinde getirdiğini göstererek bölüme damgasını vurdu. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği ve başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan sekizinci bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlerken, Söğüt'teki baskın sahnesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı

