Kuruluş Orhan'da heyecan dorukta! Flavius Fatma Hatunu Mabed şövalyelerinden kurtardı

Ancak asıl hesaplaşma kılıçlar sustuğunda başladı. Fatma Hatun'un, "Sen kimsin?" diyerek kılıcını Flavius'a doğrultması ve "Bir tüccar bu kadar adamı yere seremez" sözleriyle şüphelerini dile getirmesi sahnenin tansiyonunu artırdı.

Kuruluş Orhan 'ın yeni bölümünde Flavius, Fatma Hatun'u kurtarmak için Kutsal Mabed Şövalyeleriyle göğüs göğüse bir mücadeleye girdi. Şövalyelere aman vermeyen Flavius, çevik bir hamleyle Fatma Hatun'u bağlarından kurtardı.

Flavius'un, "Seni ilk gördüğüm günden beri yalan söylerim… Ama gözlerin gözlerime değdiğinde bütün yalanlarım susar" sözleri Fatma Hatun'u gözyaşlarına boğdu. "Burada bir ordu olsaydı, senin için onu da delip geçerdim" diyen Flavius, Yiğit'in uyanmasıyla kimliğinin açığa çıkmaması için ormandan ayrıldı. Bu sahne, Flavius ile Fatma Hatun arasındaki bağın artık geri dönülmez bir noktaya ulaştığını göstererek bölüme damgasını vurdu.

Fatma Hatun Flavius'un kim olduğunu öğrenecek mi?

Alaeddin Bey Kutsal Mabed Şövalyelerine darbe vurdu



Aldığı bu kritik bilgiyle vakit kaybetmeyen Alaeddin Bey, Fatma Hatun, Yiğit ve alplarla birlikte gizli eve baskın düzenledi. Söğüt'te yapılan baskın, Mabed Şövalyeleriyle çetin bir mücadeleye sahne oldu. Kılıçların çekildiği, okların havada uçuştuğu çatışmada taraflar ağır bedeller ödedi. Zorlu mücadele sırasında kayıplar verilse de Alaeddin Bey ve alpları, düşmanı etkisiz hâle getirmeyi başardı.

Çatışmanın ardından üst kata çıkan Alaeddin Bey, Fatma Hatun ve Yiğit, Dafne'nin de burada saklandığını gördü. Dafne'yle karşılaşan Fatma Hatun, şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Seni nasıl kaçırdılar?" diye sordu. Gözyaşları içinde Fatma Hatun'a sarılan Dafne ise, "Sana canımı borçluyum" sözleriyle mağduru oynadı.