Metrobüs sapığı hangi partili? Dün metrobüste bir kadın yolcuya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Fatih Ö.'nün sosyal medya hesapları incelendi. CHP'yi destekleyen paylaşımlar yaptığı göze çarpan metrobüs sapığının hangi partili olduğu araştırılmaya başlandı. Konu hakkında tüm ayrıntılar haberimizde. Peki metrobüs sapığı Fatih Ö. CHP'li mi? İşte detaylar... Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüler üzerine harekete geçen polis, Fatih Özdemir isimli şahsı gözaltına aldı. Sosyal medyada CHP paylaşımları ile dikkat çeken zanlı, adliyeye sevk edildi..

METROBÜS SAPIĞI HANGİ PARTİLİ?

Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüler üzerine harekete geçen polis, Fatih Ö. isimli şahsı gözaltına aldı. Sosyal medyada CHP paylaşımları ile dikkat çeken zanlı, adliyeye sevk edildi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda, suçlamaları reddetti. Şüpheli F.Ö, kadının metrobüste kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bağırması üzerine korktuğunu ve bu nedenle altını ıslattığını öne sürdüğü öğrenildi.

İşte metrobüs sapığının o paylaşımları:

Detaylar geliyor...

NE OLMUŞTU?

Avcılar'da metrobüste bir kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün Avcılar Saadetdere mevkisinde metrobüste bir kadın, yanındaki kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, vatandaşlardan yardım istedi.

Metrobüsteki vatandaşlarca yakalanan şüpheli Fatih Ö., Saadetdere metrobüs durağında polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadın yolcu N.C. de polis merkezine giderek, şüpheli hakkında şikayette bulundu.

"KORKUDAN ALTIMI ISLATTIM"

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda, suçlamaları reddetti. Şüpheli Fatih Ö., kadının metrobüste kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bağırması üzerine korktuğunu ve bu nedenle altını ıslattığını öne sürdüğü öğrenildi.

Olayı araştıran polis ekipleri, kadın ve şüphelinin kıyafetlerini incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

METROBÜSTEKİ İĞRENÇ OLAYDA FLAŞ GELİŞME!

Metrobüste cinsel tacize uğrayan kadın, tacizcisini ifşa etti. Kadının çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçen polis, sapığı gözaltına aldı.

Avcılar'da metrobüste bir kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün Avcılar Saadetdere mevkisinde metrobüste bir kadın, yanındaki kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, vatandaşlardan yardım istedi.

Metrobüsteki vatandaşlarca yakalanan şüpheli F.Ö, Saadetdere metrobüs durağında polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadın yolcu N.C. de polis merkezine giderek, şüpheli hakkında şikayette bulundu.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda, suçlamaları reddetti. Şüpheli F.Ö, kadının metrobüste kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bağırması üzerine korktuğunu ve bu nedenle altını ıslattığını öne sürdüğü öğrenildi.

Olayı araştıran polis ekipleri, kadın ve şüphelinin kıyafetlerini incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.







İMAMOĞLU İLE YAN YANA

Öte yandan CHP üyesi olduğu belirtilen sapığın İmamoğlu ile de fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.