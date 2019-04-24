Dün öğle saatlerinde İstanbul'da metrobüsle Avcılar yönüne giden bir kadın yolculuğu sırasında tacize uğradı. Metrobüste kadının üzerine boşaldığı belirtilen Fatih Özdemir isimli şahıs, diğer yolcular tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Tacize uğradığını iddia eden kadın olayın ardından "Biz değil siz utanacaksınız" diye tepki göstererek tacizcinin görüntülerini videoya kaydetti.

Daha sonra yaşanan olaya ilişkin video sosyal medyada yayınlanırken #MetrobüsteTacizVar etiketi ile sosyal medyada gündem oldu. Tepkilerini bu etiket üzerinden dile getiren vatandaşlar, tacizcinin cezalandırılmasını istedi.

SAPIK CHP'Lİ ÇIKTI

Söz konusu AK Parti olduğunda yeri göğü inleterek konuyu sapıklık üzerinden değil de siyaset üzerinden gören CHP yandaşı medya, sapığın CHP'li çıkmasıyla ilgili olarak kafasını adeta kuma gömdü. Cumhuriyet gazetesi haberde sapığın adını gizleyip, yüzünü bantladı. Sosyal medya hesaplarından Ekrem İmamoğlu ve CHP ile ilgili birçok paylaşımı olan Fatih Özdemir isimli tacizcinin CHP'li bazı isimleri de facebook hesabında takibe aldığı görüldü.

CHP ÜYESİ İDDİASI

Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda söz konusu şahıs olan Fatih Özdemir'in CHP teşkilatlarına üye olduğu iddia edildi. CHP'nin etkinliklerinde aktif bir rol oynadığı da iddia edilen şahısla ilgili CHP yönetiminin nasıl bir aksiyon alacağı da merak konusu oldu.

SALDIRAN AK PARTİ'Lİ OLUNCA ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıda yumruk atan şahsın AK Parti üyesi çıkmasının ardından, Başkan Erdoğan'ı ve partiyi hedef alan CHP'liler yaşanan saldırıyı AK Parti ekseninde değerlendirmişti. AK Parti ise yaşanan bu olayın parti ile ilgisi olmadığını gerek yaptığı kınamalarla gerekse şahsı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesiyle göstermişti.

İŞTE O SAPIĞIN PAYLAŞIMLARI



