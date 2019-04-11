Başkan Erdoğan'dan Fırat’ın doğusu mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'ne katıldı. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı operasyona hazır olunduğunun mesajını yolladı.



Terör koridoruyla bizi dize getireceğini sananlara, attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik. Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz.



Türkiye'yi başka ülkelerle karıştıranlar bu ülkenin ve milletin farklı olduğunu anlayacaklar. Şehadeti göze alan bir milleti durdurabilecek hiçbir güç yoktur. Yeter ki biz kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi korumayı bilelim.



Buradaki hizmet binaları 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar tarafından bombalanarak tahrip edilmiş, bir kısmı yıkılmıştı. Ele geçirilen uçaklarımızdan atılan bombalarla havacılık biriminde 7 arkadaşımız, nizamiye önünde de 44 arkadaşımız şehit olmuştu.



Ama bizim yüzlerce, binlerce geçmişten bugüne şehitlerimiz var. Onlar bizi şu anda da izliyorlar, bizi görüyorlar. Onlar sevgililer sevgilisi peygamber efendimize komşu. Temennim odur ki rabbim bizleri de sevgililer sevgilisi peygamberimizin sancağı altında kendilerine komşu eylesin.



FETÖ'nün en çok önem verdiği yerler emniyet, ordu, yargı ve milli eğitimdi. FETÖ'yü kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum. Ülkemize yapılan bu ihanetin peşini asla bırakmayacağız.



Biz tarih boyunca hep güçlü devletlere sahip olmuş bir milletiz. Bazıları tarihimizi ısrarla 1919'dan veya 1923'ten başlatmaya çalışıyor. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafyamızdaki son devletimizdir. Malazgirt'ten Çanakkale'ye ve 15 Temmuz başta olmak üzere neredeyse her günümüz vatanımızı savunmakla geçmiştir. Milletimizi birbirine düşürmek isteyenler, çıkarmadık fitne bırakmadılar. İşi darbe girişimine kadar vardırmalarına rağmen Allah'a hamd olsun sonuç alamadılar.



BAHÇELI İLE 30 DAKİKA

BAŞKAN Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. İki lider 30 dakika süren zirvede 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. İtiraz süreci devam eden İstanbul'daki durumla ilgili görüş alışverişinde bulundu.