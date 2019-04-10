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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuşuyor.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün burada bu gazi mekanda bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Memnunum, memnun olduğum kadar da mahzunum. Milletimizin huzurunun teminatı olan emniyet teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Bugüne kadar ülkesine ve milletine hizmet etmiş olan tüm emniyet mensuplarımızı saygıyla yadediyorum. Hizmet binalarının özel harekatçılarımıza hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.

Buradaki hizmet binaları 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar tarafından bombalanarak tahrip edilmiş, bir kısmı yıkılmıştı. Ele geçirilen uçaklarımızdan atılan bombalarla havacılık biriminde 7 arkadaşımız, nizamiye önünde de 44 arkadaşımız şehit olmuştu. Her insan ayrı bir dünyadır. Fakat az önce saygıdeğer hocamızın okumuş olduğu ayetlerde, rabbimizin bize malum bir müjdesi var. rabbimiz "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz" buyuruyor.

Şimdi bizim 51 şehidimiz de burada. Ama bizim yüzlerce, binlerce geçmişten bugüne şehitlerimiz var. onlar bizi şu anda da izliyorlar, bizi görüyorlar. Onlar sevgililer sevgilisi peygamber efendimize komşu. Temennim odur ki rabbim bizleri de sevgililer sevgilisi peygamberimizin sancağı altında kendilerine komşu eylesin.



Mesela PKK'nın çukur eylemleri sırasında Diyarbakır Sur'da gazi olan Halit Gülfer bunlardan birisidir. Malulen emekli olmayı reddedip ülkesi ve milleti için mücadeleye devam eden hain kardeşimiz, FETÖ'cülerin buraya yaptıkları saldırıda şehit olmuştur; manidar. Yine doğum gününde burada şehit düşen Hakan Yorulmaz kardeşimiz var. Aynı şekilde yine burada şehit olan, her biri gururumuz kadın polislerimiz var.

Darbe girişiminin yaşandığı her yerde farklı kahramanlık hikayelerinin yaşandığını biliyoruz. Polis teşkilatımız, özellikle de özel harekatçılarımız milletimizle omuz omuza FETÖ'cüler tarafından işgal edilen yerleri kurtararak darbenin bastırılmasında çok önemli görevler ifa ettiler.

İkiz evlatları burada şehit olan Ali Oruç kardeşimiz okuduğu kendine ait bir şiirle hepimizi ağlatmıştı. Bu şiirin bir bölümünü paylaşarak tekrar yad etmek istiyorum.

"15 Temmuz gecesi bir darbe oldu

O hain kahpe pilot sizi de vurdu,

yaktığı Ankara'yı da vatanı da vurdu

Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim



Acı haberi verdi emniyet

Ahmet ile Mehmet şehit oldu diye evimizde yaşandı koptu kıyamet

Ahmedim Mehmedim canlarım benim



Adana Ankara gölbaşı yolu

Kursa gelip giderdiniz uzun yolu

Sonunda oldu size şehit yolu

Ahmedim Mehmedim canlarım benim





Şehitlerimiz biri Ahmet'ti biri Mehmet

Her ikinize de mevlam eylesin rahmet

İnşallah mekanınız olmuştur cennet

Ahmedim Mehmedim canlarım benim





Kapalı kaldı o güzel evleriniz

Yollara bakıyor genç eşleriniz

Cennettir inşallah o mekanınız

Ahmedim Mehmedim canlarım benim





Anneniz ağlıyor kuzularımız diyor

Babanız ağlıyor yavrularım diye

Doymadılar ki her ikinize

Ahmedim Mehmedim canlarım benim"



İşte bu şekilde kalbimizi dağlayan hainlere karşı mücadele yürüttük. Babaların, annelerin, eşlerin, arkadaşların ahlarını yerde bırakmadık. Şu anda cezaevlerinde 20 bin 226'sı hükümlü 10 bin 333'ü tutuklu olmak üzere, 30 559 FETÖ'cü bulunuyor. Tutuklu ve hükümlülerden 4 bin 446'sı da maalesef emniyet teşkilatımızın içinden çıkan hainlerdir.



FETÖ'nün en çok önem verdiği yerler emniyet, ordu, yargı ve milli eğitimdi. FETÖ'yü Kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum. Bazıları gelip ağlıyorlar vesaire falan kusura bakmayın. Bu iş için hukuk içerisinde yargımız gereğini yapıyor. Ama şunu bir ilke olarak söylüyorum. Acırsak acınacak hale geliriz.



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