Ezberbozan

Türkiye, yerel seçimleri geride bıraktı. Sandıktan sürprizler çıktı. 2014 seçimlerinden Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, ülkemizin ilk TKP'li belediye başkanı olarak hafızalara kazındı. "Komünist Başkan" olarak anılan Maçoğlu, bu kez Tunceli'den adaylığını açıkladı. Tunceli, 31 Mart seçimlerinde sonuçları merak edilen yerlerin başında yer aldı. Dün gerçekleşen seçimlerin ardından Maçoğlu yine bir ilke imza attı. Tunceli'de sandıktan TKP'li Maçoğlu çıktı. Oyların yüzde 32.23'ünü alan Maçoğlu, Tunceli'nin TKP'li belediye başkanı olmayı başardı. "Komünist Başkan", "Dersim halkı kazandı" şeklinde tweet attı.
- Güncel
- 01.04.2019
- Gazete
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