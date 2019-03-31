31 Mart yerel seçimleri geldi çattı. Kampanya sürecinde adaylar projelerini anlattı. Şimdi söz sırası sandıktaydı. Bugün 57 milyon 58 bin 636 seçmen, 194 bin 390 sandıkta oyunu kullanacak. 1 milyon 156 bin seçmen ise ilk kez oyunu kullanarak demokratik görevini yerine getirecek.

LİDERLER NEREDE OY KULLANACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda, MHP Lideri Devlet Bahçeli ise Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda sandık başına gidecek. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Üsküdar Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla Aydınlı Emlak Konut Cemil Meriç İlk ve Ortaokulu'nda, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulu'nda sandık başına gidecek. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Sofuoğlu İlkokulu'nda, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ise Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde oy verecek.

NOTLAR:

81 İL, 922 ilçe ve 386 beldede 8 bin 270 aday yarışacak.

1 MİLYON 156 bin kişi, ilk kez oy atacak

Oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp, 17.00'de sona erecek.

Saat 24.00'e kadar alkol satılmayacak.

Gün boyunca kimse silah taşıyamayacak.



Eğlence yerleri ile içkili mekanlar da kapalı olacak.

Türkiye, bugünkü yerel seçimlerle tarihi bir virajı daha alacak. Vatandaş, iradesini oylarıyla sandığa yansıtacak.

Seçmen büyükşehir, il-ilçe belediye başkanlığı, meclis ve il genel meclisi üyeliği ile muhtarlık tercihi yapacak.

Oy verebilmek için fotoğraflı kimlik kartı, pasaport, ehliyet ve evlenme cüzdanı yeterli olacak.



EDA IŞIK