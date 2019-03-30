Yaklaşık 57 milyon seçmen 31 Mart'ta sandığa gitmeye hazırlanırken, seçmenin dikkat etmesi gereken 10 önemli nokta şöyle:

1- OY VERME SAATLERİNE DİKKAT

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis olmak üzere 32 ilde seçmenler 07.00-16.00, diğer illerde 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek.