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  • 30.03.2019 10:52
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 10:52

İşte 10 adımda yerel rehberi! Oy verirken nelere dikkat etmeliyiz?

Yüksek Kurulu (), seçim sırasında oyların geçersiz sayılmaması ve seçmenlerin demokratik haklarını kullanabilmesi için gerekli kriterler, 10 adımda anlatıldı.

Yaklaşık 57 milyon seçmen 31 Mart'ta sandığa gitmeye hazırlanırken, seçmenin dikkat etmesi gereken 10 önemli nokta şöyle:

1- OY VERME SAATLERİNE DİKKAT
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis olmak üzere 32 ilde seçmenler 07.00-16.00, diğer illerde 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek.

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