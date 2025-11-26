PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! 11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi

Son dakika haberi! 11. Yargı Paketi yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti kaynaklarına göre pakette Kovid düzenlemesi de olacak. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler de Kovid düzenlemesi kapsamında koşullu salıverme hakkında yararlanabilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika! 11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi

11. Yargı Paketi yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak



KOVİD DÜZENLEMESİ İÇİN TARİH VERİLDİ

AK Parti kaynaklarına göre pakette Kovid düzenlemesi de olacak. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler de Kovid düzenlemesi kapsamında koşullu salıverme hakkında yararlanabilecek.

Ayrıntılar geliyor...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Külliye'de MGK: Devletin zirvesi toplandı
Başkan Erdoğan 11. Tıp Kurultayı'nda hedefi açıkladı: "Dünyanın en iyi ülkesi olmalıyız"
İdefix
Batı Şeria'da İsrail terörü! Büyük çaplı saldırı başlattılar
Milli iradeyi tehdidin bedeli! Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası... Mahkemede nasıl "R" yaptı?
Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!
Büyükçekmece'deki cinayetlerin katili Avcılar'da yakalandı: "Yakında ünlü olacağım"
Emeklilikte çift maaş sona mı eriyor? İşin aslını TAKVİM yazdı! SGK girişi 2008 sonrası olanlar...
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? | AK Parti'den "rapor" toplantısı
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi! 3 saatin sonunda silahlı şüpheli ikna edildi
Cepteki tehlike: WhatsApp o bilgiyi sızdırıyor mu?
Çelik Kubbe güçleniyor: Savunmada 6,5 milyar dolarlık imza!
Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü? Şüphe derinleşiyor: Eşi ve çocuğu kayıpken işe gitti
CHP'de yolsuzluk kaosu! Kılıçlar kurultayda çekilecek: İki farklı senaryo var
Halk İmralı ziyaretine ne diyor? "Türkiye daha güzel olacak" | CHP'ye tepki
Mardin’de gizemli ölüm: Kimse silah sesi duymadı! Özel ekip kuruldu
Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’la görüşecek: İşte programı | İkinci durak Beyrut: Dürzi detayı
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
Fenerbahçe transfer meşalesini yaktı! Şampiyonluk için 2 yıldız birden
Kuruluş Orhan'ın Şahinşah Bey'i Barış Falay'ın eşi gibi oğlu da oyuncu çıktı!