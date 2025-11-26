Son dakika! 11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi

11. Yargı Paketi yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak





KOVİD DÜZENLEMESİ İÇİN TARİH VERİLDİ



AK Parti kaynaklarına göre pakette Kovid düzenlemesi de olacak. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler de Kovid düzenlemesi kapsamında koşullu salıverme hakkında yararlanabilecek.

Ayrıntılar geliyor...