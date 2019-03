Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın sahibi olduğu Oda TV, 31 Mart seçimlerine 2 gün kala Yyine provokatif haberlerine hız verdi. Habercilik görüntüsü altında tamamen algı operasyonu yapan Oda TV, 31 Mart seçimlerinde de bir kez daha kaybedeceklerini anlayınca, çirkef yayınlarına başladı. Her seçime öncesi "sandıkta hile" yalanıyla proovokasyon yapan Soner Yalçın ve adamları, 31 Mart'ta da hezimeti görünce, bildik "hile" numarasına geri döndüler.

YENİLGİ KORKUSU SARMAYA BAŞLADI

Soner Yalçın ve OdaTV'si bugün iitibariyle seçim sonuçlarının güvenilir adresi Anadolu Ajansı'nı hedef aldılar. AA'yı seçim akşamları algı operasyonu yapmakla suçlayan Soner Yalçın ve ekibi, "ilk saatlerde AK Parti'nin oylarını yüksek vererek algı operasyonu yapıyor" şeklindeki artık iyice bayatlamış algı operasyonunu devreye soktular.

Her fırsatta milletin iradesini küçümseyen, demokrasiye saygısızca davranan bu çevreler, AK Parti ve sandığa yönelik çirkin oyunlarını sürdürmeye çalışıyor. Soner Yaklçın ve Oda TV'sinin 31 Mart günü de tıpkı Gezi kalkışması döneminde olduğu gibi sandıklar üzerinden muhalif kitleyi provoke edecek yayınlar yapacağı anlaşılıyor.

Yerel seçimlere 2 gün kala Soner Yalçın'ın Oda TV'si karanlık yayıncılığının bir örneği olarak seçim sonuçlarının güvenilir adresi Anadolu Ajansı'nı tartışmaya açmaya kalkıştılar. Yayınladıkları haberde, "Seçimden sonra yapılan tartışmaların en başında her zaman, Anadolu Ajansı'nın (AA) seçim akşamı yaptığı algı operasyonu gündeme geliyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrasında da Anadolu Ajansı'nın iktidar lehine yaptığı algı operasyonu ile muhaliflerin üzerinde oluşturduğu "yenilgi" havası gündeme gelmişti." denilerek kendileri algı operasyonu yapmakla kalmayıp, yeni bir hezimete karşı nasıl panik içinde olduklarını da açık ettiler.

İşte her seçim olduğu gibi bu seçimin de kendilerinde soğuk duş etkisi yaratacağının farkında olan Oda TV'nin geçmiş seçimlerdeki provokatif haberlerinden örnekler:

FOX TV DE PROVOKASYON PEŞİNDE

İhanet mesaisi bitmek bilmeyen Fatih Portakal yine provokasyon peşinde. Her seçim döneminde FOX TV spikerleri Washington Portakalı ve İsmail Küçükkaya, sonuçlardan önceki ve sonraki tavırlarıyla haber oluyor. Her seçim sonuçlarını görünce suratı asılan Fatih Portakal, her seçim öncesi iddialı ve hevesli bir görüntü sergiliyor.