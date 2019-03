İhanet mesaisi bitmek bilmeyen Fatih Portakal yine yine provokasyon peşinde. Her seçim döneminde FOX TV spikerleri Washington Portakalı ve İsmail Küçükkaya, sonuçlardan önceki ve sonraki tavırlarıyla haber oluyor. Her seçim sonuçlarını görünce suratı asılan Fatih Portakal, her seçim öncesi iddialı ve hevesli bir görüntü sergiliyor.

"HEYECANLI BİR PAZAR AKŞAMI OLACAK"

31 Mart yerel seçimleri öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fatih Portakal, "Bir araştırma oranı geldi. Tablo o ki, çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız; hem Ankara hem de İstanbul için. Geçenlerde duymuştum, 1963'ten beri yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara için parti benzerliği varmış. Bakalım kurala dönüşmüş bu durum değişecek mi? E o zaman haydi sandığa." ifadelerini kullandı.