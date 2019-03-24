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  • Son Güncelleme: 24.03.2019 18:08

yine moraracak!

Eline anket ulaştığını ve pazar akşamı çekişmelerin yaşanacağını söyleyen , her öncesi olduğu gibi yine umutlu. Her seçim sonuçlarını görünce suratı moraran Fatih Portakal, iddialı ve hevesli bir görüntü sergiliyor. , bu haliyle yenildikçe heyecanlanmaya alışmış görünüyor.

Washington Portakalı 31 Mart akşamı morarmak için gün sayıyor!

İhanet mesaisi bitmek bilmeyen yine yine provokasyon peşinde. Her döneminde spikerleri ve , sonuçlardan önceki ve sonraki tavırlarıyla haber oluyor. Her seçim sonuçlarını görünce suratı asılan Fatih Portakal, her seçim öncesi iddialı ve hevesli bir görüntü sergiliyor.

"HEYECANLI BİR PAZAR AKŞAMI OLACAK"
31 Mart leri öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fatih Portakal, "Bir araştırma oranı geldi. Tablo o ki, çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız; hem hem de için. Geçenlerde duymuştum, 1963'ten beri yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara için parti benzerliği varmış. Bakalım kurala dönüşmüş bu durum değişecek mi? E o zaman haydi sandığa." ifadelerini kullandı.

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