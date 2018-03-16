Sosyetik devrimci

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, yazısında "Türkiye'de tarım nasıl bitirildi" diye algı operasyonu yaparak duyar kasmaya çalışan Soner Yalçın'ın Çeşme'de tarım arazisi üzerine yaptırdığı kaçak villasını kaleme aldı.

İşte Şahin'in yazısı:

Gazetecilikte fikri takip önemlidir…

Soner Yalçın'ın sosyetenin gözde tatil beldesi Çeşme'de tarım arazisi üzerine kondurduğu kaçak villayı 3 yıl önce gündeme getirmiş ve "Soner Yoldaş bu villa kaç oda" diye sormuştuk.

Tabi ne kendisinden ne de Çeşme Belediyesi'nden bir ses çıkmamıştı.

Aradan 3 yıl geçti… Soner Yalçın, Türkiye'de tarımın nasıl bitirildiğini, gıda teröristlerinin insan sağlığıyla nasıl oynadığını anlatan bir kitap yazınca aklım niyeyse Çeşme'deki kaçak villası geldi.

Tarımla ilgili yüzlerce sayfalık kitap yazan duyarlı bir insan herhalde geçmişte yaptığı hatadan dönmüş ve tarım arazisine kaçak villa dikmekten vazgeçmiştir diye düşünüyordum.

Yanılmışım… Sözcü yazarının Çeşme Ovacık'ta 5 bin 648 metrekarelik tarım arazisinde yükselen 3 katlı ve 12 odalı kaçak malikanesi tüm heybetiyle yerinde duruyormuş. İnşaat bitmiş ve görkemli yapıda yaşam çoktan başlamış…

Oysa bizim yazıdan sonra gelen tepkiler üzerine Çeşme Belediyesi inşaatın mühürlendiğini, Yalçın'a 46 bin lira para cezası kesildiğini ve villa hakkında yıkım kararı alındığını açıklamıştı.

Meğer hepsi hikayeymiş. CHP'li belediye hukuksuzluğa göz yummuş.

Acaba neden?

Yalçın'ın kaçak villanın kapısına Atatürk posteri asmasından mı etkilendiler!

Ya da villa inşaatında çalışan işçilere ve çevredeki köylülere söylediği iddia edilen " Burayı kütüphane yapacağım" sözlerine mi inandılar. Kim bilir!

Çeşme'de İmar Kanunu'nun sıradan vatandaşa ayrı Soner Yalçın'a ayrı uygulanması tek kelimeyle skandaldır..

Kanuna göre o villanın üzerinde yükseldiği Köyiçi mevkiindeki arsada sadece tarımsal üretim amaçlı yapılaşmaya izin verilebilir.

Çeşme Belediye Başkanı, 3 katlı 12 odalı malikaneyi tarımsal üretim amaçlı bir yapı olarak görüyorsa diyecek bir sözümüz yok.

Sadece kendisine acilen göz muayenesinden geçmesini tavsiye edebiliriz.

Burada görev artık İçişleri Bakanlığı'ndadır.

CHP'li Başkan'ın, İmar Kanununu kişiye özel yorumlamasına ve 4 yıl önce verdiği yıkım kararını uygulamamasına İçişleri müfettişlerinin bir diyeceği vardır elbette…



